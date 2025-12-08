Real Madrid mất Militao bốn tháng

Trung vệ người Brazil bị rách cơ nhị đầu đùi trái kèm tổn thương gân, buộc phải nghỉ thi đấu đến tháng 4/2026. Đây là cú giáng mạnh vào hàng thủ Real, vốn bị tàn phá bởi chấn thương.

Real Madrid mất Militao (phải) bốn tháng

Real Madrid xác nhận Eder Militao sẽ vắng mặt bốn tháng sau khi kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách cơ nhị đầu đùi trái và tổn thương gân gần hông. Trong kịch bản lạc quan nhất, trung vệ này cũng chỉ có thể trở lại sớm hơn nửa tháng. Điều đó đồng nghĩa Real sẽ không có Militao trong gần như toàn bộ phần còn lại của mùa giải, từ Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha đến chặng đầu Champions League.

Chấn thương xảy ra ở hiệp một trận gặp Celta Vigo thuộc vòng 15 La Liga hôm 8/12. Militao lao về ngăn chặn pha bứt tốc của Pablo Duran, nhưng đột ngột ôm lấy đùi trái và nằm xuống trong đau đớn. Vinicius lập tức ra hiệu thay Militao. Buổi chụp MRI sau đó chỉ mang lại tin dữ, đúng như lo ngại của đội ngũ y tế.

Đây là lần thứ ba Militao phải nghỉ thi đấu mùa này. Hai chấn thương trước đó nhẹ hơn nhiều, một lần trong derby Madrid và một lần ở trận Brazil gặp Tunisia hồi tháng 11. Nhưng lần này là cú đánh nặng nhất.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Militao là hậu vệ thứ sáu của Real Madrid phải vào phòng điều trị. Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba và Ferland Mendy đều đang chấn thương. Như vậy, 60% hàng thủ Real Madrid không thể ra sân. Xabi Alonso lúc này chỉ còn bốn hậu vệ khỏe mạnh: Rüdiger, Asencio, Carreras và Fran Garcia.

Trong bối cảnh đó, Real buộc phải xoay xở. Cầu thủ trẻ Joan Martinez tiếp tục được giữ lại đội một, và nhiều gương mặt trẻ khác có thể được đôn lên. Valverde có thể phải đá hậu vệ biên, Tchouameni có khả năng được thử ở vị trí trung vệ, trong khi Camavinga nhiều khả năng trở lại hành lang trái ở trận gặp Alavés, nơi Carreras và Fran García đều bị treo giò.

Real Madrid bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải mà không có Militao, và gần như nửa hàng thủ của họ. Một bài toán lớn, không có lời giải dễ dàng.