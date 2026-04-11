Real Madrid phẫn nộ

Trận hòa 1-1 giữa Real Madrid trước Girona tại vòng 31 La Liga rạng sáng 11/4 làm dấy lên tranh cãi lớn liên quan đến công tác trọng tài.

Khoảnh khắc Mbappe bị phạm lỗi. Ảnh: Reuters.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 80, khi Kylian Mbappe có pha xâm nhập vùng cấm và vượt qua hậu vệ Victor Reis. Trong nỗ lực truy cản, Reis được cho là đã có tác động vào mặt tiền đạo người Pháp, khiến anh ngã xuống sân. Tuy nhiên, trọng tài chính Javier Alberola Rojas không cho rằng đây là tình huống phạm lỗi.

Không chỉ vậy, tổ VAR với sự điều hành của trọng tài Trujillo Suarez cũng không can thiệp để thay đổi quyết định. Điều này đồng nghĩa với việc Real Madrid mất đi cơ hội vàng để giành trọn 3 điểm trong bối cảnh giải đấu đang ở giai đoạn quyết định.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Real Madrid TV (RMTV), kênh truyền hình chính thức của CLB, chỉ trích mạnh mẽ công tác trọng tài. Trong chương trình phân tích sau trận, kênh này cho rằng đội nhà “chơi không tốt nhưng đồng thời cũng phải chịu hậu quả từ những quyết định đáng xấu hổ”.

RMTV khẳng định qua nhiều góc quay, tình huống va chạm với Mbappe là “một quả phạt đền rõ ràng” khi hậu vệ Girona không chỉ tác động vào mặt mà còn có pha truy cản bằng chân. Đáng chú ý, kênh này còn nhắc lại cụm từ gây tranh cãi “Negreira League”, ám chỉ những nghi vấn về sự thiếu minh bạch trong công tác trọng tài tại Tây Ban Nha.

Trên mạng xã hội, các diễn đàn người hâm mộ Real Madrid đồng loạt gọi đây là một vụ bê bối, đồng thời chỉ trích trọng tài Rojas thậm tệ.

Trận hòa tai hại gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng lật đổ Barcelona của Real Madrid tại La Liga. “Los Blancos” đứng trước nguy cơ bị kình địch bỏ xa tới 9 điểm nếu Barcelona đánh bạiEspanyol vào đêm 11/4.

