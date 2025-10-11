Kịch bản nghẹt thở cho bóng đá Indonesia

Cánh cửa đến World Cup 2026 chưa khép lại với Indonesia nhưng họ phải bước qua một "mê cung" tính điểm và hiệu số đầy kịch tính.

Cửa đi tiếp của Indonesia hẹp đi rất nhiều sau thất bại trước Saudi Arabia ở lượt đầu.

Thầy trò HLV Patrick Kluivert chỉ còn đúng một trận gặp Iraq. Để giành vé đi tiếp, "Tim Garuda" phải thắng Iraq vào rạng sáng 12/10 và hy vọng đội bóng này hạ Saudi Arabia ở lượt cuối.

Tuy nhiên, thắng thôi chưa đủ. Trong kịch bản ấy, đại diện Đông Nam Á buộc phải có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất để vươn lên dẫn đầu. Mọi thứ sẽ được định đoạt bằng hiệu số bàn thắng thua.

Nếu Iraq thắng Saudi Arabia 1-0, Indonesia cần thắng Iraq ít nhất 2 bàn cách biệt để chiếm ngôi đầu mà không phải dựa vào chỉ số phụ. Còn nếu Iraq thắng đậm, Indonesia buộc phải thắng đậm hơn. Đây hứa hẹn là một cuộc đua bàn thắng thực sự gay cấn.

Trong trường hợp cả 3 đội bằng điểm và hiệu số, chỉ số "fair play" sẽ được tính đến. Hiện Saudi Arabia dính một thẻ đỏ, nên Indonesia cần đặc biệt cẩn trọng, tránh thẻ phạt không cần thiết. Một pha phạm lỗi hay một tấm thẻ vàng lúc này cũng có thể làm sụp đổ giấc mơ World Cup.

Rõ ràng, Indonesia không còn đường lùi. Họ phải thắng, và thắng đẹp. Mọi toan tính đều trở nên vô nghĩa nếu đoàn quân của HLV Patrick Kluivert không thể vượt qua Iraq. Đây là canh bạc tất tay, nhưng cũng là cơ hội để Indonesia viết nên trang sử mới.

