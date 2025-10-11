Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản nghẹt thở cho bóng đá Indonesia

  • Thứ bảy, 11/10/2025 16:27 (GMT+7)
Cánh cửa đến World Cup 2026 chưa khép lại với Indonesia nhưng họ phải bước qua một "mê cung" tính điểm và hiệu số đầy kịch tính.

Cửa đi tiếp của Indonesia hẹp đi rất nhiều sau thất bại trước Saudi Arabia ở lượt đầu.

Thầy trò HLV Patrick Kluivert chỉ còn đúng một trận gặp Iraq. Để giành vé đi tiếp, "Tim Garuda" phải thắng Iraq vào rạng sáng 12/10 và hy vọng đội bóng này hạ Saudi Arabia ở lượt cuối.

Tuy nhiên, thắng thôi chưa đủ. Trong kịch bản ấy, đại diện Đông Nam Á buộc phải có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất để vươn lên dẫn đầu. Mọi thứ sẽ được định đoạt bằng hiệu số bàn thắng thua.

Nếu Iraq thắng Saudi Arabia 1-0, Indonesia cần thắng Iraq ít nhất 2 bàn cách biệt để chiếm ngôi đầu mà không phải dựa vào chỉ số phụ. Còn nếu Iraq thắng đậm, Indonesia buộc phải thắng đậm hơn. Đây hứa hẹn là một cuộc đua bàn thắng thực sự gay cấn.

Trong trường hợp cả 3 đội bằng điểm và hiệu số, chỉ số "fair play" sẽ được tính đến. Hiện Saudi Arabia dính một thẻ đỏ, nên Indonesia cần đặc biệt cẩn trọng, tránh thẻ phạt không cần thiết. Một pha phạm lỗi hay một tấm thẻ vàng lúc này cũng có thể làm sụp đổ giấc mơ World Cup.

Rõ ràng, Indonesia không còn đường lùi. Họ phải thắng, và thắng đẹp. Mọi toan tính đều trở nên vô nghĩa nếu đoàn quân của HLV Patrick Kluivert không thể vượt qua Iraq. Đây là canh bạc tất tay, nhưng cũng là cơ hội để Indonesia viết nên trang sử mới.

bong da Indonesia di tiep anh 1

BXH tạm thời bảng B.

Bóng đá Indonesia khiếu nại FIFA

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) gửi đơn khiếu nại lên FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau sự cố gây bức xúc ở trận đấu với Saudi Arabia, khi nhiều CĐV bị từ chối cho vào sân.

HLV Shin Tae-yong bị sa thải

Sau khi rời ghế HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong tiếp tục trải qua quãng thời gian đáng quên khi vừa mất việc tại CLB Ulsan HD do thành tích sa sút.

Tuyên bố làm rúng động bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia tiếp tục rung chuyển khi cựu Thủ tướng Tun Dr. Mahathir Mohamad tuyên bố "có người đứng trên pháp luật" trong vụ bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

