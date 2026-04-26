Kịch bản MU giành vé dự Champions League

  • Chủ nhật, 26/4/2026 19:19 (GMT+7)
MU tiến rất gần tới tấm vé trở lại Champions League khi chuẩn bị tiếp đón Brentford trên sân Old Trafford thuộc vòng 34 Premier League vào ngày 28/4.

Đội bóng của HLV Michael Carrick đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, xếp trên Liverpool và Aston Villa về hiệu số, đồng thời đá ít hơn 1 trận. Dù cơ hội cạnh tranh 2 vị trí đầu gần như không còn, "Quỷ đỏ" vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Dưới thời Carrick, MU có những bước tiến rõ rệt, từng bước củng cố vị thế trong nhóm đầu. Trận đấu với Brentford mang ý nghĩa quan trọng, bởi một chiến thắng không chỉ giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu top 5, mà còn tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau.

Nếu giành trọn 3 điểm, MU sẽ có 61 điểm khi còn 4 trận, qua đó tạo khoảng cách không thể san lấp với Chelsea, Brentford và Fulham. Trong kịch bản thuận lợi, nếu tiếp tục đánh bại Liverpool ở vòng kế tiếp, đội chủ sân Old Trafford sẽ chính thức đảm bảo một vị trí trong top 5 và tấm vé dự Champions League.

Tuy nhiên, thầy trò Carrick thậm chí có thể hoàn thành mục tiêu sớm hơn. Nếu Brighton không thắng trong chuyến làm khách trước Newcastle và Bournemouth cũng không thể giành trọn 3 điểm trước Crystal Palace, MU sẽ chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 5, bất chấp kết quả ở những vòng còn lại.

Dù còn nhiều kịch bản có thể xảy ra, cục diện hiện tại nghiêng rõ rệt về phía MU. Chỉ cần giành thêm 6 điểm trong 5 trận cuối, họ sẽ chắc chắn trở lại đấu trường Champions League mà không phụ thuộc vào kết quả của các đối thủ cạnh tranh.

Sau một mùa giải nhiều biến động, cánh cửa trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu rộng mở với "Quỷ đỏ".

