Kịch bản không tưởng khiến Tây Ban Nha mất vé World Cup

  • Chủ nhật, 16/11/2025 07:19 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Rạng sáng 16/11, Tây Ban Nha đánh bại Georgia 4-0, qua đó đặt một tay vào tấm vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Sau loạt trận rạng sáng ngày 16/11, Tây Ban Nha củng cố vị trí số 1 với chiến thắng đậm 4-0 trước Georgia, nâng hiệu số bàn thắng lên +19 sau 5 trận (15 điểm). Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, với chiến thắng 2-0 trước Bulgaria, giữ vững vị trí thứ 2 với hiệu số +5 và 12 điểm.

Georgia đứng thứ 3 với 3 điểm, còn Bulgaria xếp cuối cùng với 0 điểm. Cục diện hiện tại phản ánh sức mạnh vượt trội của Tây Ban Nha, nhưng về lý thuyết họ vẫn chưa giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 do sự cạnh tranh từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở loạt trận cuối, Tây Ban Nha sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà vào rạng sáng 19/11. Tây Ban Nha chỉ mất vé trực tiếp đến World Cup 2026 nếu thua với cách biệt 7 bàn trở lên trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà.

Đây là kịch bản gần như không thể xảy ra khi xét đến thành tích lịch sử đối đầu của hai đội. Ở trận đấu tại lượt đi, Tây Ban Nha từng đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 6-0, và với hàng thủ chưa để lọt lưới bàn nào sau 5 trận, đội bóng xứ bò tót đang cho thấy phong độ hủy diệt.

Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 7 bàn để vượt qua Tây Ban Nha về hiệu số (cách biệt 14 bàn) và giành vé trực tiếp, một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Ronaldo nhận sai

Tiền vệ Bruno Fernandes tiết lộ Cristiano Ronaldo thừa nhận mắc sai lầm sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Ireland tại vòng loại World Cup 2026.

18 phút trước

Uzbekistan tạo địa chấn ở U17 World Cup

Dù bị đánh giá thấp hơn, U17 Uzbekistan gây bất ngờ khi đánh bại U17 Croatia trên chấm luân lưu để tiến vào vòng 1/8 U17 World Cup 2025 rạng sáng 16/11.

47 phút trước

Bất ngờ liên tiếp xảy ra ở vòng loại World Cup châu Âu

Đêm 15 và rạng sáng 16/11, Bỉ và Đan Mạch lần lượt bị các đối thủ yếu Kazakhstan, Belarus cầm hòa với tỷ số 1-1 và 2-2.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tường Linh

Tây Ban Nha Thổ Nhĩ Kỳ

    Đọc tiếp

    Tham hoa Thuy Dien hinh anh

    Thảm họa Thụy Điển

    1 giờ trước 06:25 16/11/2025

    0

    Thụy Điển thua đậm 1-4 trước Thụy Sĩ trong trận ra mắt của HLV Graham Potter nhưng còn hy vọng dự vòng chung kết World Cup 2026.

    Bo Dao Nha 'giai cuu' Ronaldo hinh anh

    Bồ Đào Nha 'giải cứu' Ronaldo

    1 giờ trước 06:05 16/11/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) chuẩn bị hành động sau thẻ đỏ gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo ở trận thua 0-2 trước CH Ireland hôm 14/11.

    Cu soc voi Arsenal hinh anh

    Cú sốc với Arsenal

    2 giờ trước 05:57 16/11/2025

    0

    Arsenal đối mặt với nỗi lo khi trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal rạng sáng 16/11.

