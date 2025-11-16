Kịch bản không tưởng khiến Tây Ban Nha mất vé World Cup

Rạng sáng 16/11, Tây Ban Nha đánh bại Georgia 4-0, qua đó đặt một tay vào tấm vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Chiến thắng trước Georgia giúp Tây Ban Nha chạm một tay vào vé World Cup.

Sau loạt trận rạng sáng ngày 16/11, Tây Ban Nha củng cố vị trí số 1 với chiến thắng đậm 4-0 trước Georgia, nâng hiệu số bàn thắng lên +19 sau 5 trận (15 điểm). Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, với chiến thắng 2-0 trước Bulgaria, giữ vững vị trí thứ 2 với hiệu số +5 và 12 điểm.

Georgia đứng thứ 3 với 3 điểm, còn Bulgaria xếp cuối cùng với 0 điểm. Cục diện hiện tại phản ánh sức mạnh vượt trội của Tây Ban Nha, nhưng về lý thuyết họ vẫn chưa giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 do sự cạnh tranh từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở loạt trận cuối, Tây Ban Nha sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà vào rạng sáng 19/11. Tây Ban Nha chỉ mất vé trực tiếp đến World Cup 2026 nếu thua với cách biệt 7 bàn trở lên trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà.

Đây là kịch bản gần như không thể xảy ra khi xét đến thành tích lịch sử đối đầu của hai đội. Ở trận đấu tại lượt đi, Tây Ban Nha từng đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 6-0, và với hàng thủ chưa để lọt lưới bàn nào sau 5 trận, đội bóng xứ bò tót đang cho thấy phong độ hủy diệt.

Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 7 bàn để vượt qua Tây Ban Nha về hiệu số (cách biệt 14 bàn) và giành vé trực tiếp, một nhiệm vụ gần như bất khả thi.