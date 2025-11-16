Bất ngờ liên tiếp xảy ra ở vòng loại World Cup châu Âu

Đêm 15 và rạng sáng 16/11, Bỉ và Đan Mạch lần lượt bị các đối thủ yếu Kazakhstan, Belarus cầm hòa với tỷ số 1-1 và 2-2.

Đan Mạch thắng là sẽ có vé World Cup sớm nhưng bị Belarus cầm hòa.

Bỉ (hạng 8 FIFA) là đội khách nhưng vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Kazakhstan, đội tuyển chỉ đứng hạng 115 thế giới. Dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn có màn trình diễn bạc nhược khi để chủ nhà chọc thủng lưới trước và chỉ có bàn gỡ hòa do công của Hans Vanaken ở đầu hiệp hai.

Thậm chí, Bỉ còn được chơi hơn người từ phút 79 nhưng không thể tận dụng lợi thế về quân số để tạo nên màn lội ngược dòng. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne vắng mặt và để lại khoảng trống không thể khỏa lấp nơi hàng công đại diện Tây Âu.

Kết quả thất vọng khiến Bỉ chưa thể giành vé dự World Cup. Ở lượt cuối, thầy trò HLV Claude Fichaux cần đánh bại Liechtenstein trên sân nhà để giữ vị trí đầu bảng trước sự cạnh tranh gắt gao từ Bắc Macedonia.

Vài tiếng sau, đến lượt Đan Mạch (hạng 20 trên BXH FIFA) gây thất vọng khi để Belarus, đối thủ đứng hạng 97 thế giới, cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. "Những chú lính chì" tung đến 34 cú sút, 10 trong số đó đi trúng đích nhưng chỉ có 1 điểm.

Patrick Dorgu cùng đồng đội phải hối tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, bởi ở trận cùng giờ, Scotland để thua Hy Lạp 2-3. Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 18/11, Đan Mạch và Scotland sẽ quyết chiến cho tấm vé dự thẳng World Cup của bảng C. Đan Mạch có lợi thế về điểm số (11 so với 10) nhưng Scott Mctominay và đồng đội sẽ nhận sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Cục diện bảng đấu.