Kịch bản Cape Verde qua vòng bảng mà không cần thắng trận nào

Cape Verde chỉ còn cách vòng knock-out World Cup 2026 một trận dù vẫn chưa biết mùi chiến thắng khi lần đầu tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thủ thành Vozinha và các đồng đội chưa biết mùi thất bại ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Lần đầu góp mặt tại World Cup, Cape Verde đang trở thành hiện tượng thú vị nhất của giải trên đất Mỹ, Mexico và Canada. Sau trận hòa 2-2 trước Uruguay ở lượt trận thứ hai bảng H sáng 22/6, đội bóng đến từ Tây Phi đã có 2 điểm và nắm trong tay cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Ít ai nghĩ một tân binh World Cup lại có thể khởi đầu ấn tượng đến vậy. Ở trận ra quân, Cape Verde khiến cả thế giới bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0. Đến cuộc đối đầu Uruguay, họ tiếp tục gây tiếng vang bằng màn trình diễn quả cảm để giành thêm 1 điểm.

Hai trận hòa liên tiếp giúp Cape Verde duy trì vị thế cạnh tranh vé đi tiếp. Đáng chú ý, đội bóng này hoàn toàn có thể góp mặt ở vòng 1/16 mà không cần thắng bất kỳ trận nào tại vòng bảng.

Xếp hạng bảng H World Cup 2026 sau hai lượt trận. Đồ họa: FIFA.

Kịch bản đầu tiên xảy ra nếu Cape Verde hòa Saudi Arabia ở lượt cuối. Khi đó, đại diện châu Phi sẽ có 3 điểm. Nếu Uruguay thất bại trước Tây Ban Nha trong trận đấu cùng giờ, Cape Verde sẽ vượt lên vị trí thứ hai bảng H và giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Ngoài ra, vẫn còn một cánh cửa khác dành cho đội bóng Tây Phi. Nếu hòa Saudi Arabia và Uruguay thắng Tây Ban Nha, Cape Verde có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Khi đó, họ sẽ cạnh tranh một suất dành cho những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, Cape Verde đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất World Cup 2026. Từ đội bóng lần đầu dự giải đến tập thể khiến Tây Ban Nha và Uruguay đều không thể đánh bại, đại diện châu Phi đang đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử cho nền bóng đá nước nhà.

Bàn thắng lịch sử của Cape Verde Cú sút phạt hiểm hóc của Kevin Pina vào lưới Uruguay sáng 22/6 tại lượt hai bảng H World Cup 2026 cũng là bàn đầu tiên của quốc đảo châu Phi này tại sân chơi World Cup.