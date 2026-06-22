Cầu thủ Uruguay bỏ mặc đối thủ chấn thương

Quyết định của Federico Vinas ở trận đấu giữa Uruguay và Cape Verde sáng 22/6 khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy không hài lòng.

Tình huống gây tranh cãi của Vinas. Ảnh: X.

Tiền đạo Vinas hiện trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều khi bỏ mặc cầu thủ Cape Verde đang bị chuột rút để tham gia vào đợt tấn công dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Uruguay ở phút 44.

Khi Telmo Arcanjo nằm sân vì đau đớn, Vinas chủ động tiến tới giúp cầu thủ này duỗi cơ. Tuy nhiên, ngay khi nhận thấy đồng đội đoạt lại bóng và triển khai phản công nhanh, anh lập tức thả chân của Arcanjo xuống sân và chạy thẳng về phía khung thành đối phương.

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Vinas diễn ra chỉ trong vài giây, ngay trước khi trọng tài có ý định can thiệp. Đáng chú ý, do trọng tài chính không cắt còi dừng trận đấu, Uruguay tiếp tục phối hợp và ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng gỡ hòa của đại diện Nam Mỹ ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ người hâm mộ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến coi đây là hành động thiếu tôn trọng và vi phạm nguyên tắc fair-play cơ bản. The Athletic mô tả đây là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc về việc ưu tiên lợi thế chuyên môn hơn tình trạng của đồng nghiệp.

Quay trở lại với diễn biến trận đấu, dù là đội được đánh giá cao hơn so với Cape Verde, tuy nhiên Uruguay cũng không thể đánh bại đối thủ và đành chấp nhận kết quả hòa 2-2 chung cuộc. Thầy trò Marcelo Bielsa tạm thời đứng nhì bảng H sau hai lượt trận đầu tiên.

Uruguay nâng tỷ số lên 2-1 trước Cape Verde Không quá lâu để đại diện Nam Mỹ giành lại thế trận và vươn lên dẫn trước trong trận đấu tại lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.