Khusanov hành xử đẹp sau khi húc ngã quay phim

Sau cú va chạm khiến một người quay phim phải nhập viện, Abdukodir Khusanov gửi tặng áo đấu có chữ ký cùng lời xin lỗi chân thành.

Cameraman và chiếc áo do chính tay Khusanov ký tặng.

Trên chiếc áo, trung vệ Uzbekistan viết ngắn gọn: "I am sorry" (Tôi xin lỗi), đồng thời gửi lời chúc người quay phim sớm bình phục sau sự cố hy hữu xảy ra trên sân Azteca.

Tình huống diễn ra ở phút 32 trong trận Uzbekistan thua Colombia 1-3 thuộc bảng K World Cup 2026 hôm 18/6. Luis Diaz thực hiện pha xử lý kỹ thuật bên cánh trái trước khi tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự Uzbekistan.

Trong nỗ lực hỗ trợ đồng đội, Khusanov lao vào truy cản và phạm lỗi với ngôi sao Colombia. Tuy nhiên, do không thể hãm đà, hậu vệ này tiếp tục lao thẳng ra ngoài đường biên và va mạnh vào một quay phim đang tác nghiệp.

Cú tông trực diện khiến nhân viên truyền thông ngã xuống sân trong khi máy quay vẫn đang phát sóng trực tiếp. Các thiết bị tác nghiệp như máy quay, dây cáp và phụ kiện văng khắp khu vực bên ngoài sân, buộc đạo diễn truyền hình phải chuyển sang góc quay khác.

Đội ngũ y tế FIFA lập tức có mặt để sơ cứu. Theo truyền thông Argentina, người quay phim bị đau ở chân, không thể tiếp tục công việc và phải rời sân với sự hỗ trợ của đồng nghiệp trước khi được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương để kiểm tra.

Colombia sau đó giành chiến thắng 3-1 trong ngày ra quân, nhưng hành động thiện chí của Khusanov sau trận xứng đáng được khen ngợi. Chiếc áo có chữ ký cùng lời nhắn "Tôi xin lỗi" được xem là cử chỉ đẹp, khép lại sự cố không ai mong muốn theo cách đầy cảm xúc.