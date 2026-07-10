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Thể thao World Cup 2026

Pháp sao chép bài tủ của PSG, Morocco liền sập bẫy

  • Thứ sáu, 10/7/2026 06:01 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Sáng 10/7, tuyển Pháp tái hiện bài giao bóng nổi tiếng của PSG trong chiến thắng 2-0 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026.

Pháp nhanh chóng pressing đối thủ nhờ quả phát bóng ra ngoài biên.

Ngay đầu hiệp hai, các học trò của HLV Didier Deschamps thực hiện tình huống giao bóng theo cách rất khác thường. Thay vì triển khai từ tuyến dưới, Michael Olise lập tức đưa bóng thật mạnh về phía phần sân Morocco, chấp nhận mất quyền kiểm soát để đổi lấy một quả ném biên.

Đây là chiến thuật nổi tiếng được HLV Luis Enrique áp dụng thành công tại PSG. Mục tiêu là đẩy bóng sang phần sân đối phương, sau đó toàn đội đồng loạt dâng cao áp sát ngay khi đối thủ thực hiện quả ném biên, khiến họ không có đủ thời gian và khoảng trống để triển khai bóng.

Kế hoạch của tuyển Pháp được thực hiện gần như hoàn hảo. Ngay khi Morocco đưa bóng trở lại cuộc chơi, Ousmane Dembele lập tức lao lên gây áp lực, trong khi toàn bộ hàng công cũng đồng loạt bóp nghẹt các phương án chuyền bóng của đối thủ.

Sức ép dữ dội khiến thủ thành Yassine Bounou lúng túng trong pha phát triển bóng sang biên. Morocco nhanh chóng để mất quyền kiểm soát ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Pháp tổ chức một đợt tấn công nguy hiểm.

Việc tuyển Pháp áp dụng thành công chiến thuật này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, đồng thời phản ánh xu hướng bóng đá hiện đại. Ở đó, các đội bóng sẵn sàng chủ động nhường quyền kiểm soát bóng trong vài giây đầu để đổi lấy cơ hội đoạt bóng từ vị trí thuận lợi hơn.

Pha giao bóng độc đáo thể hiện sự linh hoạt về chiến thuật của "Les Bleus" trong chiến thắng 2-0 trước Morocco để giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Đối thủ của Pháp sẽ là Tây Ban Nha hoặc Bỉ vào ngày 15/7.

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Minh Nghi

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