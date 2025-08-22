Khuất Văn Khang rách vùng miệng

Tối 22/8, Khuất Văn Khang nhập viện vì rách vùng miệng trong trận Thể Công Viettel thắng 3-0 trước Công an TP.HCM ở vòng 2 V.League 2025/26.

Văn Khang chấn thương và phải rời sân từ sớm.

Trên sân Hàng Đẫy, Khuất Văn Khang va chạm với Tẩy Văn Toàn trong nỗ lực tranh chấp bóng ở phút 36. Cú va chạm không quá mạnh nhưng trúng chỗ nguy hiểm khiến tiền vệ sinh năm 2003 nằm sân đau đớn.

Sau khi được sơ cứu, Văn Khang không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân với vết rách ở vùng miệng, phải quấn băng cầm máu trước khi được đưa thẳng tới bệnh viện khâu vết thương. Sự cố khiến HLV Velizar Popov buộc phải tung Đặng Văn Trâm vào thay thế.

Trận này, đội chủ nhà kịp vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ quả phạt đền thành công của Pedro Henrique. Nhưng điểm nhấn lớn nhất đến từ Damian Vũ Thanh An. Tiền đạo Việt kiều được tung vào sân ở phút 81 để thay Pedro, và chỉ cần 2 phút để ghi dấu ấn.

Từ pha phất bóng dài của thủ môn Văn Việt, hàng thủ Công an TP.HCM lúng túng. Damian tận dụng cơ hội, bứt tốc vượt qua hậu vệ lẫn thủ môn Patrik Lê Giang, trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Damian sinh năm 2003 tại Ba Lan, trưởng thành từ lò đào tạo Olimpia Grudziadz, từng có quãng thời gian thi đấu ở giải hạng 4 Ba Lan và được cho mượn tại Stal Brzeg mùa trước.

Đến phút 90+1, Lucao ghi bàn quyết định giúp thầy trò HLV Popov giành chiến thắng 3-0 thuyết phục. Trong khi đó, Công an TP.HCM sớm trở lại mặt đất sau trận ra quân thắng CLB Hà Nội 2-1.