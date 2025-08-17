CLB Công an TP.HCM vẫn cần thời gian hoàn thiện

CLB Công an TP.HCM mở màn V.League 2025/26 bằng chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC tối 16/8, cho thấy tín hiệu hồi sinh của một thương hiệu từng lẫy lừng, dù vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện.

Nguyễn Tiến Linh tỏa sáng như kỳ vọng.

CLB Công An TP.HCM có khởi đầu thuận lợi trong ngày trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Cột mốc này còn ý nghĩa hơn khi đội chủ sân Thống Nhất chính thức rũ bỏ hình ảnh lép vế trước đại diện bóng đá thủ đô. Vì từ năm 2017 đến nay, CLB TP.HCM (tên cũ) chỉ toàn hòa (3) và thua (16) trước CLB Hà Nội. Đặc biệt trong 6 lần đối đầu gần nhất, CLB Hà Nội còn ghi được tới 24 bàn, chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Dấu ấn Lê Huỳnh Đức và hứa hẹn cho Tiến Linh

Trong lần tái xuất V.League với thương hiệu Công an TP.HCM từng đào tạo và là bệ phóng cho mình, HLV Lê Huỳnh Đức đã ghi dấu ấn. Điểm nhấn đầu tiên của ông chính là việc khai thác đúng phẩm chất sát thủ vòng cấm của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Bên cạnh đó, ông Huỳnh Đức giúp cậu học trò “mở khóa” tố chất thủ lĩnh, thi đấu nhiệt huyết khắp mặt sân.

Cựu danh thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam không quá ngợi khen cậu học trò, thay vào đó ông chỉ hứa hẹn rằng “Tiến Linh sẽ còn hay hơn nữa nếu được hỗ trợ tốt”. Cần biết, việc đặt trọng trách trên hàng công lên một tiền đạo nội là điều xưa nay rất hiếm ở V.League.

Những tài năng trẻ như Nguyễn Đức Phú đang được tin tưởng trao cơ hội thể hiện.

Về cách truyền lửa tới cầu thủ, HLV Lê Huỳnh Đức tạo được ấn tượng với phong cách riêng, có thể nói rất nghiêm khắc nhưng cũng đủ mềm mỏng, đặc biệt để uốn nắn những cầu thủ trẻ lần đầu dự V.League như Nguyễn Thái Quốc Cường (2004), Nguyễn Đức Phú (2003), Trần Hoàng Phúc (2001).

Bộ ba tài năng trẻ kể trên đã phần nào khắc chế được những hảo thủ của CLB Hà Nội như Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long và Phạm Xuân Mạnh.

Lối chơi chưa trơn tru

Không say men trong chiến thắng, nhìn nhận nghiêm túc thì CLB CA TP.HCM chưa thể hiện được lối chơi mạch lạc. Suốt trận đấu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chủ yếu dựa vào phòng ngự phản công và sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang.

HLV Makoto Teguramori của Hà Nội cho biết đối phương không kiểm soát được thế trận, chủ yếu tận dụng các tình huống chuyển đổi trạng thái, từ phòng ngự sang tấn công nhanh.

HLV Lê Huỳnh Đức hi vọng CLB Công An TP.HCM sẽ tiếp tục đem đến những màn trình diễn cống hiến, khơi lại niềm tự hào cho bóng đá thành phố.

Nhưng cũng dễ hiểu, bởi đội hình Công an TP.HCM chỉ mới chính thức hoàn thiện bộ khung trong khoảng 20 ngày, nhiều gương mặt vừa hội quân nên sự ăn ý chưa cao.

Lối chơi mang tính thực dụng là lựa chọn an toàn trong bối cảnh ấy, và chiến thắng trước Hà Nội cho thấy tính toán của Huỳnh Đức là hợp lý dù chính ông cũng thẳng thắn “muốn tạo ra lối chơi đẹp mắt”.

Có thể chiến thắng của CLB Công an TP.HCM trước ứng viên vô địch khiến người hâm mộ sân Thống Nhất phần nào phấn khích, nhưng còn quá sớm để nói về tham vọng lớn lao hơn.

Mục tiêu ban đầu của CLB Công An TP.HCM chỉ là lọt vào top 5, một chỉ tiêu vừa sức khi đội mới trở lại V.League.

Đội bóng cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi, tạo sự gắn kết tốt giữa các vị trí để từ đó có chiều sâu đội hình, với những nhân tố cũng rất đáng để kỳ vọng như Phạm Văn Luân, Đặng Văn Lắm, Tẩy Văn Toàn, Bùi Văn Bình.

Chưa thể vội mơ ngay đến mục tiêu cao nhất, nhưng người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đem đến những màn trình diễn cống hiến, khơi lại niềm tự hào cho bóng đá thành phố.

Nhất là khi tất cả đều đã được thấy HLV Lê Huỳnh Đức bản lĩnh trên băng ghế chỉ đạo, sự bùng nổ của Tiến Linh và lớp cầu thủ trẻ tự tin chứng tỏ năng lực.