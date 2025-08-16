CLB Hà Nội bất ngờ với lực lượng của CA TP.HCM

HLV trưởng CLB Hà Nội, Makoto Teguramori không có nhiều thông tin về đội hình của CLB Công An TP.HCM và khi vào trận, bàn thua sớm khiến cả đội bị tâm lý.

HLV trưởng CLB Hà Nội Makoto Teguramori

Tối 16/8, CLB Công An TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội trên sân Thống Nhất, tại vòng 1 V.League 2025/2026. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội chủ sân Thống Nhất trước đại diện thủ đô tính từ 2017 đến nay, sau 16 trận thua và 3 trận hòa.

Họp báo sau trận, HLV trưởng CLB Hà Nội Makoto Teguramori buồn vì kết quả, đặc biệt là bàn thua sớm ngay từ phút thứ 2 khiến toàn đội bị ảnh hưởng tâm lý.

"Chúng tôi không có nhiều thông tin về CLB CA TP.HCM và phải dự đoán đội hình thi đấu của họ. Thực sự đội bạn triển khai tốt lối chơi phòng ngự phản công, trong khi chúng tôi cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu", HLV người Nhật nói.

Khi được hỏi về sự vắng mặt của Hendrio, ông Makoto Teguramori cho biết cầu thủ này đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhập tịch.

Về phía CLB CA TP.HCM, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức dành lời khen cho các cầu thủ thể hiện sự quyết tâm cao và giành chiến thắng trong trận khai mạc V.League 2025/2026.

"Trận này các cầu thủ đã làm rất tốt. Tôi luôn mong muốn tạo ra tập thể thi đấu máu lửa, đẹp mắt. Nền tảng thể lực của đội chưa tốt nhưng tất cả đã thi đấu hết mình", ông Đức nói.

Nhận xét về đội trưởng Tiến Linh với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, HLV Lê Huỳnh Đức hứa hẹn sớm có phương án hỗ trợ tốt hơn, phát huy tối đa năng lực của chân sút sinh năm 1997.