Khu đô thị đắt đỏ nhất Hà Nội chìm trong biển nước

Sáng nay (7/10), toàn bộ khu biệt thự thuộc khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 4 tiếng. Như vậy chỉ trong vòng một tuần, cư dân cùng ban quản lý khu đô thị đắt đỏ này đã hai lần phải xoay xở với tình trạng ngập úng. Trước đó, trận mưa chiều 30/9 cũng đã biến Starlake thành "ốc đảo" trong 2 ngày liền.

Starlake là khu đô thị cao cấp thuộc địa phận phường Xuân Đỉnh, do Công ty TNHH Phát triển THT là chủ đầu tư, đứng sau doanh nghiệp này là Tập đoàn Hàn Quốc Daewoo E&C. Trên thị trường, mỗi căn biệt thự, shophouse Starlake có giá lên đến trăm tỷ đồng.

Được biết đến là một dự án "đẳng cấp", "hiện đại" nhưng những căn biệt thự triệu USD vẫn không thoát được cảnh ngập úng. Nguyên nhân được cho là mưa lớn kéo dài, cộng với việc cao độ nền của dự án thấp hơn so với mặt đường Xuân Tảo phía trước.

Ở mặt ngoài, nhiều căn shophouse không thể mở cửa do đường đã "hóa sông".

Để ngăn nước tràn vào tầng hầm, cư dân cùng ban quản lý phải dùng nhiều phương án, thô sơ nhất là đắp kè chắn để nước không tràn vào hầm để xe.

Đồng thời, một số xe thoát nước được huy động để hỗ trợ bơm thoát nước ra ngoài.

Nhiều máy bơm công suất cao được huy động để bơm thoát nước lũ ra khỏi khu vực các căn biệt thự.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đến trưa 7/10 nước vẫn chưa rút, khiến nhiều cư dân khu đô thị triệu USD mắc kẹt trong nhà.

Ở phía đối diện, mực nước trong hồ điều hòa của khu đô thị cũng dâng cao ngấp nghé mặt đường.

Tại khu vực mặt đường Xuân Tảo nhiều xuất hiện nhiều điểm ngập úng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trận mưa lớn sáng 7/10 khiến khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) ngập sâu. Việc bơm nước ra đường khiến khu chung cư đối diện 6th Element cũng bị ảnh hưởng, cư dân bức xúc.

Dù nằm ở vị trí đắc địa và được rao bán với giá hàng trăm tỷ đồng, hàng loạt căn nhà phố trong khu đô thị cao cấp Starlake vẫn bỏ trống, treo biển rao thuê suốt nhiều năm.

Theo bảng giá đất điều chỉnh của Hà Nội, khu đô thị Tây Hồ Tây (quận Tây Hồ) là khu đô thị có giá đất cao nhất với hơn 113 triệu đồng/m2.

