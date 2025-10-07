Khu biệt thự triệu USD Starlake ngập nước, 'hàng xóm' chịu trận

Trận mưa lớn sáng 7/10 khiến khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) ngập sâu. Việc bơm nước ra đường khiến khu chung cư đối diện 6th Element cũng bị ảnh hưởng, cư dân bức xúc.

Starlake là khu đô thị có giá biệt thự, shophouse cao hàng đầu Hà Nội, mỗi m2 dao động 300-500 triệu đồng, có căn vượt 600 triệu đồng/m2. Ảnh chụp trưa 7/10: Việt Linh.

Trận mưa lớn vào rạng sáng ngày 7/10 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước. Không chỉ khu dân cư cũ, ngay cả những khu đô thị cao cấp, vốn được quảng bá với hạ tầng hiện đại, cũng rơi vào cảnh ngập úng.

Tại Tây Hồ Tây (Starlake) - khu đô thị có giá biệt thự, shophouse cao bậc nhất Thủ đô, phổ biến 300-600 triệu đồng/m2 - cảnh ngập lụt đã tái diễn lần 2 chỉ trong vòng một tuần. Nhìn từ trên cao, các tuyến đường nội khu quanh khu biệt thự ngập trắng, nước phủ kín.

Khu biệt thự chống ngập, "hàng xóm" chung cư chịu trận

Sáng 7/10, ban quản lý khu đô thị "nhà giàu" đã triển khai biện pháp khắc phục tạm thời, dùng máy bơm công suất lớn để thoát nước ra ngoài. Tuy nhiên, phương án này lại khiến cư dân khu chung cư 6th Element - tòa nhà nằm đối diện Starlake, bên kia trục đường 40 m - phản ứng gay gắt.

Theo phản ánh của cư dân 6th Element, nước từ hệ thống bơm của Starlake chảy thẳng xuống lối rẽ dẫn vào khu chung cư, khiến nước ứ đọng thành vũng sâu.

Khu biệt thự triệu USD bơm thoát nước ra đường khiến chung cư đối diện 'chịu trận' Việc Ban quản lý khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) tiến hành bơm nước ra đường lớn nhằm chống ngập, vô tình khiến cư dân chung cư 6th Element ở đối diện bị ảnh hưởng.

“Mưa to vốn đã khiến nước đọng lại ở các ngõ rẽ, nay thêm lượng nước bơm từ bên kia sang khiến lối vào nhà biến thành ao nhỏ. Chúng tôi lo nhất là nếu mưa kéo dài, nước có thể tràn xuống hầm gửi xe, rất nguy hiểm”, chị T.P - một cư dân 6th Element - chia sẻ.

Người dân cho biết đã phản ánh lên ban quản lý tòa nhà để tìm phương án xử lý. Phản hồi, Ban quản lý 6th Element cho hay chưa có cuộc làm việc chính thức với chủ đầu tư hay Ban quản lý Starlake, nhưng đã trao đổi với nhân viên kỹ thuật của khu đô thị này. Theo đó, tuyến đường 40 m ngăn giữa hai khu vẫn thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư Starlake, chưa bàn giao cho thành phố, nên về mặt pháp lý, đơn vị này có quyền thoát nước ra tuyến đường đó.

Không đồng tình với giải thích này, chị Thanh An - cư dân 6th Element - bức xúc: "Cứ cho là đường của họ thì vẫn không được mang nước sang khu nhà bên cạnh xả. Điều buồn cười là nước ngập nhà họ, họ dẫn nước ra "đường nhà họ" - còn nước sau đó chảy đi đâu không cần biết".

Anh T. Linh, một cư dân khác, cho hay: “Chúng tôi không yêu cầu bên kia dừng thoát nước, chỉ mong họ có giải pháp kỹ thuật hợp lý để tránh dồn nước sang phía này. Nếu phối hợp, cả hai bên đều có thể an toàn”.

Tri Thức - Znews đã liên hệ Ban quản lý khu đô thị Starlake nhưng không nhận được câu trả lời cho sự việc.

Để xử lý ngập úng bên trong khu đô thị, Ban quản lý Starlake hút nước mưa và xả ra tuyến đường 40 m phía trước. Ảnh: CDCC.

Khu đô thị Starlake rộng 186 ha, được duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lần đầu vào năm 2007, sau đó được điểu chỉnh tổng thể vào năm 2013. Dự án do Công ty TNHH Phát triển THT là chủ đầu tư, đứng sau doanh nghiệp này là Tập đoàn Hàn Quốc Daewoo E&C.

Tại đây, THT xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đô thị và phát triển nhiều dự án thấp tầng lẫn cao tầng. Các dự án nhà ở do THT đầu tư đều thuộc phân khúc cao cấp, giá bán thuộc top đầu thị trường Hà Nội.

Các trận mưa lớn gần đây khiến Starlake cùng nhiều khu đô thị khác ở Hà Nội ngập úng. Có nơi nước thoát ngay sau khi trời hết mưa, nhưng có nơi mất 3-4 ngày mới khô ráo trở lại.

Lý do các khu đô thị thường xuyên rơi vào cảnh ngập úng

Theo TS KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, tình trạng ngập lụt bên trong các khu đô thị, từ bình dân đến cao cấp, chủ yếu xuất phát từ 2 nguyên nhân chính.

Đầu tiên là cao độ nền của một số dự án thấp hơn mặt đường chung, dẫn đến nước từ các tuyến đường khác tràn vào gây ngập. Thứ hai là nhiều khu đô thị thiếu kết nối với mạng lưới thoát nước của thành phố, dẫn đến tình trạng nước trên các tuyến đường chính đã thoát nhưng bên trong các khu nhà đắt đỏ vẫn tù đọng.

Còn về tình trạng ngập lụt nói chung ở Thủ đô, ông Nghiêm khẳng định đây là hệ quả của một hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ, từ kênh mương, cống thu nước, hồ nước điều hòa đến khu xử lý nước để bơm ra bên ngoài Thủ đô.

Bên cạnh đó, theo vị chuyên gia, biến đổi khí hậu bất thường cũng khiến công tác quy hoạch, thiết kế đô thị chưa kịp chạy theo. Ông cho rằng trong các trận mưa lớn gần đây, lượng mưa có nơi lên đến 450-500 mm, trong khi đề án thoát nước của Hà Nội qua cả 2 giai đoạn mới tính đến lượng mưa 310 mm.

Cảnh ngập lụt của khu đô thị Starlake nhìn từ trên cao. Ảnh chụp sáng 7/10: CDCC.

Ngoài ra, tình trạng ngập úng còn đến từ việc dân số tăng nhanh khiến lượng nước thải ra ngày một nhiều, trong khi đó thành phố chưa có chính sách rõ ràng về duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, quản lý ao hồ... Chưa kể ý thức của một bộ phần người dân chưa cao, còn tình trạng xả rác vào hệ thống thoát nước, ngăn dòng chảy.

Về giải pháp, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng phương án quan trọng nhất hiện nay là Hà Nội cần sớm điều chỉnh các dự án thoát nước hiện có, đồng thời thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương, cống rãnh.

"Ngập lụt gây thiệt hại rất nặng nề, ảnh hưởng đến mọi người dân, mọi doanh nghiệp, hoạt động kinh tế, xã hội... Tôi cho rằng ngay lúc này, TP Hà Nội phải triển khai sớm mọi biện pháp, kể cả biện pháp lâu dài và tạm thời, vì hiện tại ngập lụt đã diễn biến phức tạp hơn trước rất nhiều rồi", ông Nghiêm nói.