Tái diễn cảnh nhà triệu USD cứ mưa là ngập

Cơn mưa lớn chiều 30/9 khiến nhiều khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập sâu, cư dân phải bì bõm lội nước, thậm chí kẹt ngoài đường nhiều giờ không thể về nhà.

Cư dân trong các khu đô thị cao cấp ở Hà Nội liên tục chịu cảnh ngập lụt dù giá bất động sản lên tới cả triệu USD. Ảnh: Đinh Hà.

Cơn mưa lớn kéo dài từ trưa đến tối ngày 30/9 khiến hầu hết tuyến đường nội thành Hà Nội ngập nặng. Nhiều đoạn, nước dâng cao tới nửa bánh xe, phương tiện chết máy hàng loạt, giao thông tê liệt nhiều giờ. Đáng chú ý, không chỉ các tuyến đường lớn hay các khu dân cư cũ, mà ngay cả các khu đô thị hạng sang được đầu tư bài bản, được "rót" vốn hàng chục nghìn tỷ đồng vẫn ngập trong biển nước.

Cư dân khu đô thị Nam An Khánh, Smart City, Ciputra, Starlake, Ngoại Giao Đoàn… thêm một dịp nữa phải lội bì bõm giữa trời mưa để tìm đường về nhà, thậm chí có người phải tìm đường thoát khỏi nhà để tránh ngập.

Hơn 30 ngày, chạy lụt 2 lần

"Biển nước" là đặc sản của Khu đô thị Nam An Khánh vào mỗi mùa mưa. Cư dân tại đây vừa khắc phục xong hậu quả của đợt ngập sâu hồi tháng 8 thì trận mưa lớn lần này lại tiếp tục khiến mọi thứ quay lại tình trạng bất ổn.

Phương tiện di chuyển của nhiều hộ dân tại khu vực này trong ngày 30/9 là... thuyền. Có người rời nhà đi làm, có trẻ em tìm đường đến trường, có người già được đưa đi "chạy lũ"... Khung cảnh này đã tái diễn nhiều năm nay. Thế nhưng trái ngược với sự bất tiện đó, giá nhà tại đây vẫn không ngừng tăng. Giá của những căn liền kề từ chỗ 60-70 triệu đồng/m2 vào những năm trước 2020, đã vọt lên 200-220 triệu đồng/m2 tính đến tháng 9/2025.

Cạnh đó, ở khu đô thị Smart City - nơi giá mỗi căn chung cư tăng gấp đôi chỉ sau 3 năm - mực nước cũng dâng cao tại nhiều tuyến đường nội khu buộc người dân phải bì bõm lội nước. Có người chấp nhận làm việc ở nhà, có người lại chọn phương án không về nhà sau trận mưa lịch sử.

Hay ngay cả những "siêu" khu đô thị như Ciputra, Ngoại Giao Đoàn hay Starlake, nơi mỗi căn biệt thự trị có giá hàng trăm tỷ đồng, cũng rơi vào cảnh tương tự. Các tuyến đường nội khu ngập sâu, nhiều đoạn gần như không còn lối đi khô. Cư dân ví von những ngôi nhà triệu USD như đang nằm trong ốc đảo.

“Từ cửa sổ nhà tôi nhìn ra chỉ thấy nước tràn như sông. Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, 2 trận mưa lớn trút xuống khiến mọi con đường trong khu đô thị ngập sâu, sinh hoạt đảo lộn. Bước ra khỏi nhà, nước ngập đến đầu gối", bà T, một cư dân tại Starlake chia sẻ.

Nhiều tuyến đường bên trong khu đô thị Starlake đều ngập nặng. Ảnh: ITN.

Nhiều cư dân khác tại khu đô thị "nhà giàu" này cũng cho biết phải đứng ngoài đường hàng tiếng đồng hồ vì các lối dẫn vào khu đô thị đều ngập nặng, không thể đưa xe vào. Có người buộc phải gửi xe ở nơi khác, sau đó lội bộ cả cây số để về nhà.

Không chỉ nhà thấp tầng chịu cảnh lụt lội, cuộc sống trong các khu chung cư cao cấp giá hơn chục tỷ đồng cũng xáo trộn theo kịch bản khó tưởng tượng. Có người vội vàng đưa xe đi gửi ở các điểm trông giữ xe cao tầng, có người leo cầu thang bộ bởi thang máy hỏng do nước tràn vào...

Chưa kể trong cơn mưa lớn, các hầm để xe chung cư cũng đối mặt với nguy cơ bị nước tràn vào. Ban quản lý nhiều tòa nhà đã huy động nhân lực để bịt lối lên xuống bằng bao cát, ván chắn để ngăn nước tràn.

Nhiều khu vực bên trong khu đô thị Ngoại Giao Đoàn vẫn ngập sâu vào sáng 1/10. Ảnh: ITN.

Điều đáng nói là cảnh ngập nước cả trong lẫn ngoài các khu đô thị vẫn chưa cải thiện cho đến sáng ngày 1/10. Theo ghi nhận, đường Võ Chí Công, tuyến đường kết nối 3 khu đô thị Starlake, Ngoại Giao Đoàn và Ciputra vẫn ngập sâu, hay tuyến đường Xuân Tảo chạy dọc Starlake nước vẫn đọng từng vũng. Cư dân các khu đô thị vẫn xoay xở đủ phương án để tìm cách "thoát", đi làm.

"Ban quản lý đã huy động máy bơm hoạt động liên tục song nước chưa rút được nhiều. Các lối ra vào chính bị chặn bởi dòng nước đục ngầu, ra vào đều không dễ dàng”, anh Huy, cư dân tại Starlake chia sẻ.

Nhà triệu USD cứ mua là ngập, lỗi của ai

Nói về bất cập nhà triệu USD nhưng cứ mưa là ngập, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản, cho rằng giá trị bất động sản không chỉ nằm ở con số giao dịch trên thị trường, mà còn phản ánh chất lượng sống thực tế của cư dân.

"Một căn nhà hàng chục tỷ đồng nhưng cư dân phải sống chung với ngập úng, mất điện, mất nước mỗi khi mưa lớn chắc chắn không thể được coi là nơi đáng sống. Khi hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển, nghịch lý nhà triệu USD nhưng cứ mưa là ngập sẽ còn tiếp diễn, gây tổn thất cho cả cư dân lẫn giá trị bền vững của thị trường bất động sản", ông Đính nói.

Còn xét về nguyên nhân, TS KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng Hà Nội hiện có rất nhiều khu đô thị đã, đang phát triển và nằm trong quy hoạch phát triển. Vấn đề ngập lụt bên trong các khu đô thị, từ bình dân đến cao cấp, chủ yếu xuất phát từ 2 nguyên nhân chính.

Đầu tiên là cao độ nền của một số dự án thấp hơn mặt đường chung, dẫn đến nước từ các tuyến đường khác tràn vào gây ngập. Thứ hai là nhiều khu đô thị thiếu kết nối với mạng lưới thoát nước của thành phố, dẫn đến tình trạng nước trên các tuyến đường chính đã thoát nhưng bên trong các khu nhà đắt đỏ vẫn tù đọng.

Còn về tình trạng ngập lụt nói chung ở Thủ đô, ông Nghiêm khẳng định đây là hệ quả của một hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ, từ kênh mương, cống thu nước, hồ nước điều hòa đến khu xử lý nước để bơm ra bên ngoài Thủ đô.

Bên cạnh đó, theo vị chuyên gia, biến đổi khí hậu bất thường cũng khiến công tác quy hoạch, thiết kế đô thị chưa kịp chạy theo. Ông cho rằng trong các trận mưa lớn gần đây, lượng mưa có nơi lên đến 450-500 mm, trong khi đề án thoát nước của Hà Nội qua cả 2 giai đoạn mới tính đến lượng mưa 310 mm.

Ngoài ra, tình trạng ngập úng còn đến từ việc dân số tăng nhanh khiến lượng nước thải ra ngày một nhiều, trong khi đó thành phố chưa có chính sách rõ ràng về duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, quản lý ao hồ... Chưa kể ý thức của một bộ phần người dân chưa cao, còn tình trạng xả rác vào hệ thống thoát nước, ngăn dòng chảy.

Về giải pháp, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng phương án quan trọng nhất hiện nay là Hà Nội cần sớm điều chỉnh các dự án thoát nước hiện có, đồng thời thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương, cống rãnh.

"Ngập lụt gây thiệt hại rất nặng nề, ảnh hưởng đến mọi người dân, mọi doanh nghiệp, hoạt động kinh tế, xã hội... Tôi cho rằng ngay lúc này, TP Hà Nội phải triển khai sớm mọi biện pháp, kể cả biện pháp lâu dài và tạm thời, vì hiện tại ngập lụt đã diễn biến phức tạp hơn trước rất nhiều rồi", ông Nghiêm nói.