Shophouse trăm tỷ 'khu nhà giàu' ế ẩm

Khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây) do chủ đầu tư Hàn Quốc - Tập đoàn Deawoo - phát triển. Dự án nằm trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội và là khu đô thị có giá đất cao nhất Thủ đô hiện nay. Theo bảng giá đất do UBND TP ban hành, mỗi m2 tại khu đô thị này dao động trong khoảng 108-113 triệu đồng. Với vị trí tiếp giáp các trục đường lớn như Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt, nơi này được kỳ vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu của Hà Nội.

Starlake được xây dựng từ gần 10 năm trước, cung cấp đa dạng các loại hình bất động sản như chung cư, biệt thự, liền kề và shophouse (nhà phố thương mại). Trong đó, riêng sản phẩm shophouse, khu đô thị này có 130 căn, được đánh giá là nhóm nhà phố có giá bán đắt đỏ nhất nhì Hà Nội hiện nay. Mức giá thị trường hiện dao động 300-550 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 50 tỷ đến hơn 100 tỷ đồng cho mỗi căn, tùy diện tích và vị trí. Đây là mức giá ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn nhiều bất động sản mặt phố cổ trung tâm.

Với giá bán cao, giá cho thuê shophouse tại Starlake cũng được đẩy lên cao ngất ngưởng. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, các căn shophouse 5 tầng ở giai đoạn 2 (khu K3, K5, K7) hiện có giá thuê khoảng 80-120 triệu đồng/tháng. Trong khi các căn ở khu giai đoạn 1 có mức giá thấp hơn, dao động trong khoảng 50-80 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và mức độ hoàn thiện của căn nhà.

Dù giá thuê cao, tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ việc cho thuê shophouse tại đây chỉ đạt dưới 2% - thấp hơn hẳn so với lãi suất gửi tiết kiệm hoặc đầu tư căn hộ trung cấp. Theo các môi giới, phần lớn người mua các căn nhà phố ở Starlake là nhà đầu tư dài hạn, không đặt kỳ vọng vào dòng tiền cho thuê mà chủ yếu chờ tăng giá trị bất động sản.

Ngược lại, việc kiếm khách thuê tại khu đô thị này cũng không dễ dàng. Theo ghi nhận tại khu K3, K5, K7, hiện chỉ khoảng 1/5 số căn đang kinh doanh, còn lại phần lớn trong tình trạng treo biển tìm khách thuê, có căn rao hơn 1 năm vẫn chưa có khách, cũng có căn đóng cửa chỉ sau chưa đầy nửa năm kinh doanh.

Theo môi giới và các hộ từng thuê, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ế ẩm là do giá thuê quá cao trong khi khu vực vẫn chưa hình thành cộng đồng dân cư đông đúc. Ngoài ra, Starlake chưa có nhiều tòa nhà văn phòng hay trung tâm thương mại lớn, khiến sức mua và lượng người qua lại rất hạn chế - yếu tố sống còn với mô hình nhà phố thương mại.

Trong số ít căn shophouse có hoạt động kinh doanh, đa phần là các mô hình không phụ thuộc vào khách vãng lai như văn phòng công ty nước ngoài, phòng giao dịch ngân hàng, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe hoặc nhà hàng, quán cafe quy mô nhỏ... Đây là những đơn vị có ngân sách lớn hoặc hoạt động theo mô hình thương hiệu, chấp nhận chi phí cao.

Tình trạng ế mặt bằng cho thuê không chỉ xảy ra ở Starlake. Cách đó chưa đầy 200 m, nhiều căn liền kề tại dự án 6th Element - nơi có giá bán dao động 30- 50 tỷ đồng /căn, cũng đang trong tình trạng tương tự.

Không ít căn cửa đóng then cài, treo biển cho thuê dài hạn nhưng vẫn chưa tìm được khách.

Đối diện với dãy nhà phố cao cấp của Starlake, hàng loạt căn liền kề thuộc dự án Romantic Park cũng trong tình trạng bỏ trống. Nhiều căn chưa được đưa vào sử dụng dù đã hoàn thiện từ lâu, có căn treo biển rao bán, một số căn khác cỏ mọc um tùm, không có dấu hiệu sửa sang hay chuẩn bị đưa vào khai thác.

Loạt dự án văn phòng đang và sắp triển khai tại khu đô thị Tây Hồ Tây dự kiến đóng góp chủ yếu vào nguồn cung văn phòng hạng A tại Hà Nội từ năm 2027 trở đi.

Tại khu đô thị Tây Hồ Tây, chủ đầu tư Hàn Quốc tập trung triển khai các dự án nhà ở và khách sạn, trong khi đó loạt doanh nghiệp khác muốn đầu tư các tòa nhà văn phòng, TTTM...

