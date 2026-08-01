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Khu đất xây depot rộng 11 ha của tuyến metro 36.000 tỷ đồng ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 1/8/2026 11:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hơn 9 tháng triển khai, khu Depot Xuân Đỉnh dần hình thành công trường quy mô 11 ha. Đây là dự án then chốt của tuyến metro số 2 Hà Nội có tổng mức đầu tư 35.680 tỷ đồng.

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Sau hơn 9 tháng khởi công, dự án tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đang đẩy nhanh tiến độ thi công tại khu Depot Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh). Đây được xem là công trình hạ tầng trọng điểm của tuyến metro, đồng thời là dự án đầu tiên của Hà Nội thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).
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Tổng chiều dài toàn tuyến metro số 2 là 10,9 km, trong đó cấu trúc bao gồm 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm. Toàn tuyến được thiết kế với 10 nhà ga, bao gồm 2 ga trên cao và 8 ga ngầm, đi qua các khu vực trọng yếu các phường Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Đồ hoạ: Đinh Hà.
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Tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) có tổng vốn đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách TP Hà Nội.

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Khu Depot Xuân Đỉnh có diện tích khoảng 11,3 ha, giữ vai trò trung tâm bảo dưỡng, điều hành và vận hành toàn tuyến. Khu vực này cũng được quy hoạch kết nối với các loại hình vận tải khác, hướng tới hình thành không gian trung chuyển, tích hợp các chức năng dịch vụ và đô thị.

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Quá trình triển khai Depot Xuân Đỉnh từng gặp không ít khó khăn do khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp xen lẫn nhiều ao hồ. Công tác xử lý nền đất và chuẩn bị mặt bằng được tiến hành trước khi thi công các hạng mục chính.
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Về hạ tầng kỹ thuật, dự án sử dụng 10 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa, tốc độ thiết kế tối đa 110 km/h đối với đoạn trên cao và 80 km/h đối với đoạn đi ngầm.

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Đơn vị thi công đang tiến hành đầm nén nền sau khi hoàn tất san lấp mặt bằng, chuẩn bị cho các hạng mục thi công lớn sắp tới.
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Nền khu vực Depot Xuân Đỉnh đã được san phẳng, sẵn sàng cho các hạng mục thi công tiếp theo.
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Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 Hà Nội dự kiến hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác vận hành vào năm 2029.

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Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành 8 tuyến và các đoạn tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 130 km. Trong đó, cấu trúc mạng lưới sẽ bao gồm hơn 92 km cầu cạn và gần 38 km đi ngầm dưới lòng đất.

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Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) khẳng định, tuyến số 2 đóng vai trò then chốt trong tổng thể mạng lưới 15 tuyến metro theo quy hoạch của Thủ đô.

Đây là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng hiện đại của thành phố, giúp kết nối các khu vực phát triển phía Bắc với khu vực lõi di sản Hoàn Kiếm.

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