Bên trong công trường thi công tường vây sâu 42m metro số 5

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Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, đơn vị đã cùng Liên danh nhà thầu EPC chính thức triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3 (Ga Vành đai 1) thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc (metro số 5).
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Ga S3 được xây dựng ngầm với kết cấu hai tầng, dài khoảng 220m, rộng khoảng 20m, thi công theo phương pháp đào mở.
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Công trường ga S3 đang được huy động nhiều thiết bị, máy móc cỡ lớn để triển khai đồng thời các hạng mục.
Tường vây là hạng mục đầu tiên của kết cấu ngầm, có chiều sâu thiết kế khoảng 42m, dày 1m, giữ vai trò ổn định địa chất, chống thấm và bảo vệ hố đào trong suốt quá trình thi công.
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Gầu đào thủy lực bắt đầu đào những mét đất đầu tiên, đánh dấu dự án metro số 5 bước sang giai đoạn thi công kết cấu ngầm sau thời gian chuẩn bị.
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Quá trình thi công sử dụng máy đào tường vây thủy lực (Diaphragm Wall Trenching Machine) kết hợp hệ thống xử lý dung dịch bentonite nhằm giữ ổn định thành vách hố đào.
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Các tấm tường vây sẽ được thi công theo từng phân đoạn, ưu tiên hoàn thành khu vực phía đông để sớm ổn định mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo.
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Dự án áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát nền đất, hạn chế ảnh hưởng đến các công trình lân cận. Hệ thống quan trắc hoạt động 24/7 để theo dõi độ lún, độ nghiêng và chuyển vị.
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Trước đó, gần 500m rào chắn trên đường Văn Cao đã được lắp đặt phục vụ thi công ga ngầm S1 (Quần Ngựa), tạo mặt bằng để triển khai các hạng mục của tuyến metro số 5.
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