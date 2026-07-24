Bên trong công trường thi công tường vây sâu 42m metro số 5

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, đơn vị đã cùng Liên danh nhà thầu EPC chính thức triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3 (Ga Vành đai 1) thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc (metro số 5).