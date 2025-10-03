Không thể cản cổ phiếu Vingroup vượt đỉnh

Cổ phiếu VIC lập kỷ lục lịch sử 176.500 đồng, giúp Vingroup cán mốc vốn hóa 685.000 tỷ đồng và trở thành điểm tựa quan trọng cứu VN-Index khỏi cú rơi sâu trong phiên 3/10.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiến sát mốc 17 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 3/10 với nhiều biến động mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng xen lẫn lo ngại tiêu cực đang bao trùm giới đầu tư. Ngay từ đầu phiên, lực cung gia tăng trong khi bên mua dè dặt giải ngân khiến VN-Index nhanh chóng trượt dốc, lùi sâu dưới tham chiếu.

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, lan từ nhóm tài chính, bất động sản sang đầu tư công, xây dựng và nguyên vật liệu. Đà giảm càng bị nới rộng về cuối phiên sáng, có thời điểm VN-Index mất tới 14 điểm, cho thấy tâm lý phòng thủ gần như chiếm ưu thế tuyệt đối.

Sang phiên chiều, bức tranh phần nào sáng sủa hơn khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc thăm dò, tạo động lực giúp VN-Index gượng dậy và lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, lực hồi phục này không đủ vững chắc khi lượng tiền tham gia vẫn khá dè dặt. Chỉ số nhanh chóng quay trở lại xu hướng giảm và giằng co trong vùng điều chỉnh cho tới cuối phiên.

Điểm sáng hiếm hoi trong ngày đến từ thanh khoản, khi tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đạt khoảng 27.100 tỷ đồng , cao hơn hai phiên trước đó. Dù mức này vẫn thấp so với trung bình tháng 8-9, nhưng ít nhất cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu nhúc nhích trở lại, thay vì "mất hút" như những phiên gần đây.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa ở mức 1.645,82 điểm, giảm 6,89 điểm (-0,4%), trong khi HNX-Index và UPCoM-Index lần lượt giảm 3,8 điểm (-1,4%) xuống 265,75 điểm và giảm 0,77 điểm (-0,7%) xuống 109,02 điểm.

Bức tranh toàn thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ với 530 mã giảm, trong đó có 19 mã giảm sàn, áp đảo so với 246 mã tăng (27 mã kịch trần) và 824 mã giữ tham chiếu.

Nhóm vốn hóa lớn VN30 thể hiện rõ sự giằng co với 19 mã đi lùi, 10 mã hồi phục và duy nhất VCB đứng giá. Chỉ số đại diện vì thế hầu như không biến động, giữ nguyên quanh mốc 1.859 điểm.

VN-Index tiếp tục xu hướng đi ngang. Ảnh: TradingView.

Diễn biến phiên 3/10 tiếp tục cho thấy thị trường chưa thoát khỏi trạng thái mong manh, vừa chịu áp lực bán lan rộng vừa thiếu dòng tiền nâng đỡ đủ mạnh. Những tín hiệu cải thiện về thanh khoản dù đáng ghi nhận nhưng vẫn chưa đủ để củng cố kỳ vọng cho một nhịp hồi phục bền vững trong ngắn hạn.

Áp lực đưa VN-Index đi xuống hôm nay chủ yếu đến từ các bluechip gồm VPB (-2,2%), CTG (-1,4%), TCB (-1,3%), HPG (-1,6%), STB (-2,9%), GVR (-2,2%), MSN (-1,8%), HDB (-2,1%), BID (-0,8%) và MBB (-0,9%).

Chiều ngược lại, các cổ phiếu nhóm Vingroup gồm VIC (+3,2%), VHM (+1,4%), VRE (+3,2%) một lần nữa trở thành "mỏ neo" ngăn VN-Index lao dốc sâu. Bên cạnh đó, nhóm bảo vệ chỉ số còn có sự tham gia của LPB (+1,7%), FPT (+1,4%), ANV (tăng trần), VJC (+1,4%), VHC (+2%), STG (+6,8%) và BCM (+0,3%).

Với việc đóng cửa ở mốc 176.500 đồng/đơn vị, cổ phiếu VIC tiếp tục thiết lập mốc cao kỷ lục mới. Vốn hóa Tập đoàn Vingroup cũng vì thế mở rộng lên 685.000 tỷ đồng , một kỷ lục chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với riêng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, tài sản ròng của ông đã đạt 16,8 tỷ USD , tăng thêm nửa tỷ USD chỉ trong 24 giờ, theo Forbes. Khối tài sản khổng lồ này đưa ông Vượng lọt top 146 tỷ phú giàu nhất thế giới, thăng bậc đáng kể so với vị trí 170 hồi đầu tháng 9.

Động lực tăng của VIC hôm nay có sự hỗ trợ lớn từ khối ngoại khi nhóm này chi 243 tỷ đồng mua ròng, ngoài ra còn có HPG (+ 38 tỷ đồng ), ANV (+ 36 tỷ đồng ). Dẫu vậy, trạng thái giao dịch cả phiên vẫn là bán ròng 1.200 tỷ đồng .