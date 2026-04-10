Không nhận ra Taribo West

Từng là trung vệ đáng sợ khiến Thierry Henry e dè, Taribo West giờ sống cuộc đời hoàn toàn khác, lặng lẽ nhưng ý nghĩa bên ngoài sân cỏ.

Mái tóc đặc trưng của Taribo West khi còn thi đấu.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Henry giành 3 chức vô địch Premier League cùng Arsenal, bao gồm mùa giải bất bại 2003/04 và sau đó là cú ăn 6 lịch sử cùng Barcelona mùa 2008/09. Với bề dày trải nghiệm như vậy, việc Henry chọn Taribo West là "đối thủ khó chịu nhất" khiến giới mộ điệu tò mò.

West không phải cái tên quá nổi bật nhưng từng khoác áo cả Inter Milan lẫn AC Milan. Năm 2001, trung vệ người Nigeria gia nhập Derby County theo dạng cho mượn và gây chú ý với lối chơi máu lửa. Anh ra sân 20 trận trên mọi đấu trường trước khi rời đội. Sau đó, West còn có thời gian thử việc tại Man City, rồi kết thúc sự nghiệp với quãng ngắn ngủi tại Plymouth Argyle.

Chia sẻ trên CBS Sports năm 2022, Henry nhớ lại: "Nếu nói về đối thủ trực tiếp, tôi sẽ chọn Taribo West. Anh ta kèm người theo kiểu một kèm một, bám bạn khắp nơi. Anh ta thậm chí như thể theo bạn cả vào phòng thay đồ".

West hiện tại là một mục sư.

Từng là một trung vệ đáng sợ trên sân, nhưng cuộc sống của West sau khi giải nghệ lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Năm 2014, ông thành lập nhà thờ riêng mang tên Shelter in the Storm Miracle Ministries of All Nation và trở thành mục sư.

Trong một cuộc phỏng vấn với Marca năm 2023, West cho biết ông sử dụng nhà thờ để hỗ trợ người vô gia cư và phụ nữ Nigeria bị đưa sang châu Âu làm mại dâm, giúp họ có nơi ở, tìm việc làm và hoàn thiện giấy tờ pháp lý. "Chúng tôi chào đón tất cả, không phân biệt", ông nói.

West tiết lộ quyết định chuyển hướng sang con đường tôn giáo hình thành từ trước khi giải nghệ. Từ một máy quét lì lợm khiến Henry phải e ngại, West giờ trở thành một mục sư tận tụy, cống hiến cho cộng đồng theo cách rất khác.