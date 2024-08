Không nhận ra Mono

Xây dựng single của mình bằng thể loại funk, Mono cho thấy sự chịu chơi khi sử dụng producer mới, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và thêm thắt những sáng tạo mới lạ.

Mono vẫn đang là một trong những nghệ sĩ trẻ hoạt động năng nổ bậc nhất Vpop hiện tại, khi mỗi năm kể từ khi ra mắt đến nay, anh chàng này đều có sản phẩm âm nhạc nổi bật. Sau Waiting for you cùng Em là là những single được trích từ album đầu tay, từ cuối 2023 đến đầu năm 2024, Mono phát hành chuỗi MV cho các ca khúc trong EP Đẹp, với single chủ đạo Em xinh trở thành hit lớn, trực tiếp giúp Mono xây dựng vị trí vững chắc trên thị trường, thoát mác one hit wonder.

Qua mỗi sản phẩm, Mono cũng cho thấy sự tiến bộ, thay đổi trong mặt sáng tác khi liên tục thay đổi chủ đề âm nhạc. Ở album 22 đầu tay, Mono chủ yếu viết về câu chuyện tình yêu buồn, những mối tình không thành, sử dụng các nhạc cụ tối dày. Sang đến EP Đẹp, Mono chuyển ngay sang chủ đề cuộc sống, sự lạc quan, tôn vinh cái đẹp. Tuy chưa phải những sáng tác thực xuất sắc, nhưng nỗ lực thay đổi bản thân của Mono là rất đáng khen.

Single gần nhất của Mono, Đi tìm tình yêu, nam ca sĩ lại tiếp tục khiến khán giả bất ngờ bởi anh thay đổi khá triệt để từ chủ đề sáng tác, phong cách âm nhạc cho đến cả đội ngũ sản xuất, và kết quả cho ra có chất lượng tốt.

Sự thay đổi của Mono

Kể từ khi ra mắt đến nay, Mono gắn bó với một producer duy nhất là Onionn. Không thể phủ nhận, chỉ một mình Onionn cũng đủ giúp cho Mono xây dựng được một thế giới âm thanh khá đa dạng, từ hiphop, trap, cho đến cả city pop cũng như những yếu tố âm nhạc truyền thống, đủ sáng tạo, không nhàm chán mà vẫn đảm bảo về mặt thị trường.

Tuy nhiên, ở single Đi tìm tình yêu, Mono quyết định hợp tác với một producer mới đó là 2pillz. 2pillz không còn quá xa lạ nữa, producer này đứng sau không ít những bản hit nổi bật của Vpop như Nếu lúc đó, Ghệ iu dấu của em ơi, hay gần đây nhất là Mộng Yu. Trẻ tuổi và rất sung sức, các sản phẩm của 2pillz đều mang đậm dấu ấn của người thể hiện, không bị rập khuôn, đóng khung hay lặp lại quá nhiều.

Khi thực hiện Đi tìm tình yêu cho Mono, 2pillz cũng đã làm tốt vai trò của mình khi mang đến cho Mono một hình ảnh mới hoàn toàn. Khác hẳn với sự tăm tối, nhiều u buồn tâm sự thời Em là hay Waiting for you, cũng không tươi tắn, tràn đầy sức sống như thời Em xinh, ở Đi tìm tình yêu, Mono là một chàng trai còn nhiều ngây thơ, chưa từng yêu bao giờ, có phần “ngố” vừa có nét dân dã, vừa có chút phố thị.

Mono cùng producer lựa chọn funk pop cho sản phẩm âm nhạc mới nhất.

Cái cảm giác đó được xây dựng phần lớn đến từ thể loại funk pop mà 2pillz lựa chọn cho sản phẩm này, kết hợp với một số âm thanh của disco cũng như là âm hưởng bolero quen thuộc trong âm nhạc miền Tây. Chất liệu chủ đạo của bài vẫn là funk, thông qua những tiếng synth và tiếng kèn đồng đặc trưng là những âm thanh chính, có phần tương tự với album 1.0 của Vũ Thảo My phát hành đầu năm. Tuy nhiên, nếu như Vũ Thảo My chỉ dùng chủ yếu các nhạc cụ thực và xây dựng bài hát theo hướng R&B, Mono và 2pillz lại xây dựng Đi tìm tình yêu theo phong cách electro pop nhiều hơn. Kết hợp điều đó với disco và bolero, 2pillz khiến cho bài hát mang lại cảm giác khác biệt, độc đáo hẳn so với các sản phẩm cũng sử dụng funk khác của Vpop.

Sáng tác thông minh

Trong các sản phẩm âm nhạc trước đây, phần sáng tác của Mono vẫn thường gây tranh cãi. Anh lựa chọn các chủ đề khá nghiêm túc, cũng có khi mới mẻ như ở Em Xinh hay Cười lên, nhưng sự triển khai trong mặt ca từ của anh lại chưa thực sự trau chuốt, từ vựng còn đơn giản, xuề xòa.

Ở single Đi tìm tình yêu, Mono không cải thiện những điều đó quá nhiều, thay vào đó, anh thay đổi góc độ tiếp cận bài hát theo hướng vui vẻ, hài hước nhiều hơn, chủ đề bài hát cũng không quá nghiêm túc nữa. Ở một bài kể về một nhân vật chưa từng có người yêu, đi khắp nơi để tìm kiếm tình yêu cho mình, hạ tiêu chuẩn xuống thấp nhất có thể, nhưng ca từ xuề xòa như ở đây lại trở thành điểm mạnh. Mono tỏ ra rất thấu hiểu tâm lý giới trẻ và biến nó thành một câu hát bắt tai: “Sinh ra cho đến bây giờ chưa có một mối tình duyên nợ/Thầy bu thì trông chờ mong cậu quý tử lấy vợ/Gấp lắm rồi”.

Mono lựa chọn chủ đề đơn giản, vui vẻ, phù hợp với cách viết lời của bản thân.

Bài hát xây dựng verse 1 và verse 2 có phần giống nhau trong mặt âm thanh, chỉ thay đổi phần lời, có phần hơi đơn điệu khi so với những ca khúc hit có sự xáo trộn cấu trúc hấp dẫn của Vpop thời gian gần đây. Tuy nhiên, ở phân đoạn cuối cùng, 2pillz và Mono vẫn tạo ra một bất ngờ nho nhỏ khi không dùng bridge mà tiến thẳng tới outro thuần funk, loại bỏ phần lớn những âm thanh điện tử, vừa tạo sự độc đáo cho bài hát, vừa có đất cho Mono thể hiện vũ đạo khi trình diễn (điệu nhảy locking và popping được dùng trong MV cũng có sự gắn bó mật thiết với thể loại funk).

Có thể thấy, ngay cả ở một single có phần vui nhộn, hài hước như Đi tìm tình yêu, Mono cũng cho thấy sự đầu tư và tìm hiểu đến nơi đến chốn. Không lựa chọn những thể loại đang thịnh hành hiện nay, Mono quyết định đào sâu vào funk, kết hợp chung với các âm thanh cũng đã có tuổi đời lâu năm như bolero và disco, phối hợp chúng với một sự hiểu biết kỹ càng để xây dựng một sản phẩm mới mẻ, đặc sắc, vừa mở rộng thế giới âm nhạc của Mono vừa chứng minh tư duy âm nhạc không phải dạng vừa của một nghệ sĩ gen Z chỉ mới ra mắt hơn 2 năm này.