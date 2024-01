MONO thiếu thứ mà Sơn Tùng M-TP có

MONO đang hoạt động khá chăm chỉ trong thời gian vừa qua, nhưng so với thời điểm ra mắt album đầu tay, anh chưa cho thấy sự tiến bộ quá nhiều.

Sau thành công của album đầu tiên với 2 bản hit Waiting for you và Em là, MONO không nghỉ ngơi quá lâu. Cuối năm 2023, MONO bất ngờ thông báo phát hành một EP gồm 5 bài hát. Đối với một nghệ sĩ mới, tần suất phát hành nhạc của MONO khá dày, đặc biệt đều là những sản phẩm âm nhạc có mức đầu tư cao như album, EP.

Trong EP mới, MONO cũng tập trung quảng bá cho 2 single chính. Ca khúc đầu tiên anh lựa chọn là Cười lên, phát hành từ cuối tháng 11 nhưng không đạt hiệu ứng tốt. MV cũng được làm theo dạng one take với bối cảnh không quá nổi bật. Tuy nhiên đến với MV thứ hai Em xinh, MONO đã đầu tư mạnh cả về set quay, nội dung, trang phục và cả vũ đạo.

Ổn nhưng chưa có sự tiến bộ rõ rệt

Không thể phủ nhận mức độ hoành tráng của MV Em xinh, có thể tương đồng với debut single Quên anh đi mà MONO phát hành năm ngoái. MV lồng ghép rất nhiều hình ảnh truyền thống cùng sự xuất hiện của những người phụ nữ trong trang phục cổ truyền, với mục đích tôn vinh nét đẹp Việt. Bản thân MONO cũng rất chú trọng vào mặt thời trang, có cả một phân đoạn anh thực hiện động tác kinh điển trong bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ. Về mặt hình ảnh, MV Em xinh khó có gì để chê.

Về mặt âm nhạc, ở single lần này MONO tiếp tục kết hợp với producer đã cùng anh thành công rực rỡ trong album đầu tiên là Onionn - cũng là cựu producer của người anh trai Sơn Tùng M-TP. Onionn hiện vẫn là nhà sản xuất khá chắc tay và có duyên với thị trường. Anh cũng mang đến Em xinh một số yếu tố khác biệt so với một MONO mà khán giả đã biết qua bản city pop Waiting for you hay những bài mang vibe hiphop/R&B trong album 22 năm ngoái. Ca khúc khá thuần pop với một kết cấu verse - chorus cơ bản. Điều đặc biệt nhất là Onionn cùng MONO đã cài thêm một post chorus với câu hát “Nàng đẹp xao xuyến, cái tâm cái tư cái nết người”, đổi giai điệu sang làn điệu chèo. Ngay sau đó, bài đưa thêm nhiều âm thanh của nhạc cụ truyền thống.

Đến chorus thứ hai, Onionn lại tiếp tục thay đổi cách thực hiện, không sử dụng lại làn điệu chèo nữa, mà chuyển sang kết hợp tiếng sáo với nhịp điệu hiphop oldschool. Chính vì thế, dù bài hát ngắn nhưng nghe không bị cụt vì Onionn xử lý các phân đoạn đều khác biệt, không có sự lặp lại nhau. Anh thành công tạo cho MONO một hình mới nhưng vẫn giữ được chất trẻ trung, hiện đại.

Em Xinh sở hữu phần hình ảnh đẹp và nội dung tích cực, tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ.

Tuy nhiên, MONO lại chưa cho thấy sự thay đổi quá nhiều. Những lời ca ngợi trong bài “Em xinh, em xinh đẹp và lung linh” hay những lời so sánh “Nụ cười tựa như nắng” “đôi môi kia đậm đà và tươi như ban mai”, “Hương thơm êm dịu nồng nàn như bông hoa”,... đều khá cũ kỹ, tạo cảm giác quen thuộc khá giống với những bài hát trước như “Nàng là áng mây trôi phiêu bồng”, Nàng là đóa hương thơm nồng”(Quên anh đi), “Baby, em là bông hoa, Xinh tươi, lung linh giữa trời bao la, Đôi môi êm dịu, ngọt ngào như đóa hồng” (Em là). Mục đích cũng như ý nghĩa của Em xinh là rất tốt và nó giúp MONO tạo được sự khác biệt trên thị trường vốn đang rất sôi động, nhưng vốn từ của MONO đang tỏ ra hơi hạn chế.

Cần thêm thời gian để chỉn chu hơn

MONO đang xây dựng hình ảnh tích cực và tươi sáng hơn trong EP Đẹp của mình. Toàn bộ album 22 của anh là màu sắc u tối với phần phối khi dày bass, trap, nội dung các ca khúc cũng tỏ ra buồn bã nhiều hơn. Tuy nhiên, thị trường R&B/hiphop chưa bao giờ thiếu màu sắc “suy” như vậy, đặc biệt năm nay MCK đã phát hành album 99% tạo được tiếng vang khá lớn, single Nếu lúc đó của tlinh cũng khai thác rất tốt chất liệu này.

Sự chuyển hướng của MONO là cần thiết và cũng phù hợp với hình ảnh vốn luôn cười rạng rỡ của MONO hơn. Cách sáng tác của MONO cũng thay đổi, từ những ca khúc về tình yêu đôi lứa sang ca ngợi cuộc sống, ca ngợi cái đẹp. Cười lên là một bài hát chữa lành, khuyến khích mọi người tận hưởng niềm vui hàng ngày. Em xinh ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Young như một bài ca tuổi trẻ, cổ vũ việc sống hết mình. Open your eyes lại là ca khúc hướng cái nhìn vào sâu bên trong tâm hồn, để hiểu sâu về bản thân mình hơn.

Về yếu tố âm nhạc, với bàn tay “phù phép” của Onionn, các bài hát đều được xử lý rất tốt bám rất sát với nội dung bài hát. Em xinh ca ngợi vẻ đẹp truyền thống thì Onionn cũng cài một làn điệu chèo cùng các nhạc cụ đậm chất Việt Nam. Open Your Eyes kể về sự thấu hiểu nội tâm, thì cũng được Onionn tạo ra những khúc nhạc mang tính thiền rất cao. Young và Cười lên có nội dung đơn giản hơn, thì Onionn cũng tối giản phần âm thanh, chủ yếu lựa chọn những sound sáng rực để tạo cảm hứng mạnh mẽ.

EP Đẹp đánh dấu bước chuyển mình về chủ đề của MONO, tích cực và phù hợp với anh hơn.

MONO cũng rất nỗ lực trong việc khai thác chủ đề lạ lẫm. Anh mang đến những góc nhìn khá văn minh về từng chủ đề anh động tới. Như ở Young anh khuyến khích mọi người hãy trải nghiệm thật nhiều để sống hết mình với tuổi trẻ “Lên xe ta phóng tầm mắt để thấy ánh nắng ở cuối chân trời” nhưng sang đến Open your eyes, anh cũng ngay lập tức nhắc nhở mỗi người đừng bỏ qua nội tâm của mình, đừng quên mất bản chất bên trong ta. Hay ở Em xinh, MONO cũng dành những lời ngợi ca ngọt ngào dành cho phái nữ, những lời khen ngợi đơn thuần nhưng cũng cho thấy góc nhìn tôn trọng phụ nữ của MONO.

Tuy nhiên, MONO vẫn chưa thực sự kiểm soát tốt phần lời. Trong cả 4 bài, hầu như anh đưa vào khá nhiều những phép so sánh, mô tả cũ kỹ, không sâu và cũng không có gì mới và có chút “Trẻ con” so với bản thân MONO cũng như so với nội dung mà anh muốn truyền tải “Đời như là chốn mơ đâu ai biết được chữ ngờ”, “Cứ tỏa sáng như những vì sao” (Cười lên), “Bướm vây, ong bay lượn quanh”, “Vui tươi hồn nhiên ôi thật đáng yêu” (Em xinh), “Mặt trời cười tươi chiếu muôn hoa vàng/ Cỏ xanh chen chúc nô đùa hát ca vang” (Open your eyes). Nhưng mô tả tràn lan, không được chắt lọc hợp lý khiến cho phần verse của các bài hát đều quá dài, dẫu cho phần hook MONO đã làm khá tốt nhưng vẫn khiến cho bài đôi chút lê thê.

Riêng về hạn chế này, MONO nên và có thể cần học hỏi từ chính Sơn Tùng M-TP - anh trai của mình.

Dù vậy, có thể hiểu được cho MONO bởi giữa hai sản phẩm quá khác biệt như 22 và Đẹp là một quãng nghỉ ngắn, MONO vẫn chưa kịp cập nhật và cải thiện khả năng của mình một cách tốt nhất. Nếu như MONO nghiêm túc và dành nhiều thời gian hơn, những thông điệp anh muốn gửi gắm trong EP Đẹp cũng như single Em xinh chắc chắn sẽ còn “lung linh” tỏa sáng hơn nữa, bởi mục đích và góc nhìn của MONO thực sự ấn tượng và tốt đẹp.