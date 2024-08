AMEE đột phá

Sau nhiều năm ở ẩn và chỉ phát hành những ca khúc quảng cáo, AMEE đã thực sự lột xác trong EP mới nhất "MỘNGMEE", khai thác khía cạnh âm nhạc mới mẻ của bản thân.

Đã có cả một “chiến dịch” nhằm giải cứu AMEE sau khi nữ ca sĩ đã không có bất kỳ sản phẩm âm nhạc riêng nào kể từ album DreAMEE đến nay. Trong những năm qua, AMEE vẫn phát hành nhạc đều đặn, nhưng phần lớn trong số đó là nhạc quảng cáo, hoặc kết hợp với trong sản phẩm của nghệ sĩ khác. Cô vẫn tạo hit đều đặn với những sản phẩm này, có thể kể đến như Ưng quá chừng, Em bé hay Hai mươi hai, nhưng người hâm mộ rõ ràng cần nhiều hơn thế ở một nữ ca sĩ đã từng là người dẫn đầu lứa ca sĩ gen Z.

Ngay từ năm 2020, AMEE đã sở hữu một full album có concept và chất lượng âm nhạc được đánh giá cao, trong khi những cái tên như MCK, tlinh hay Wren Evans vẫn chưa thực sự quen mặt với đại chúng. Nhưng, trong quãng thời gian AMEE ngừng hoạt động, diện mạo nhạc Việt đã có sự thay đổi lớn, các nghệ sĩ gen Z đang chiếm lĩnh thị trường với các bản hit bắt kịp xu hướng quốc tế. Rõ ràng, AMEE với những hoạt động cầm chừng, dù vẫn tạo ra hit, nhưng đã phần nào bị tụt lại về mặt thương hiệu hay chất lượng. Chưa kể, nữ ca sĩ còn vướng nhiều tranh cãi về chất giọng ngày càng yếu và hát dính chữ.

EP mới nhất có tên MỘNGMEE đã chứng minh AMEE vẫn còn rất nhiều “chiêu trò” để tham gia vào “trận chiến” âm nhạc cùng các nghệ sĩ gen Z, và cô không cần phải lặp lại quá nhiều những thứ đã từng giúp mình thành công.

Những sự thay đổi thấy rõ

Trong EP MỘNGMEE, bên cạnh Hứa Kim Tuyền và TDK là những cộng sự đã đồng hành cùng AMEE từ ca khúc debut đến nay, cô còn tiếp xúc với hai producer đang rất “đắt giá” là 2pillz và Wokeup. Đây là những producer đã quen mặt với đại chúng thông qua chương trình Rap Việt, đặc biệt 2pillz còn là cái tên đứng sau một trong những album thành công nhất năm ngoái - Ái của tlinh. Chính vì thế, phần âm nhạc của MỘNGMEE có sự khác biệt lớn với những gì mà khán giả vẫn biết đến ở AMEE.

AMEE xây dựng không gian âm nhạc khác biệt trong EP MỘNGMEE.

Sự khác biệt đến ngay từ concept của EP, thay vì hồng phận mộng mơ với những âm thanh sáng rực, phần lớn các ca khúc ở đây được đặt vào không gian tối hơn, bass dày đặc hơn. Các bài hát cũng được đặt trong bối cảnh của buổi tối, màn đêm. Cụ thể Mộng Yu là giấc mơ đẹp về người trong mộng, Cuộc gọi lúc nửa đêm là sự giẫn dỗi khi người yêu không liên lạc, Miền mộng mị cùng 2000 câu hỏi vì sao là những tương tư, trăn trở về tình yêu.

AMEE không thay đổi một cách quá đột ngột, ta vẫn thấy một cô gái trẻ với những tâm tư, yêu đương còn nhiều trong sáng, hồn nhiên. Nhưng thay vì là những khoảnh khắc lúc mới yêu như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, AMEE cho thấy nhiều góc độ khác nữa trong một mối quan hệ tình cảm. Nó không chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, đơn giản nhẹ nhàng, mà còn có những đêm mất ngủ bởi suy tư vẩn vơ, những hình dung mơ mộng về tương lai: “Dắt tay anh vào, miền xa xăm nhất trên đời, cuối nơi chân trời chẳng một ai tới” (Miền mộng mị), “Cố nhắm mắt nhưng em không thể nào ngủ được, overthinking about you” (2000 câu hỏi vì sao).

Để phục vụ tối đa concept đó, 2pillz, wokeup cùng TDK đã xây dựng những âm thanh mang đặc tính tối hơn hẳn những sản phẩm cũ của AMEE cùng sự góp mặt của nhiều nhạc cụ khác biệt. Như ở Mộng Yu, đội ngũ sản xuất dẫn dắt bài bằng tiếng đàn ukulele mở đầu và tiếp tục kết lại bằng nhạc cụ này để tạo sự kết nối đầu cuối tương ứng. Cuộc gọi lúc nửa đêm cùng 2000 câu hỏi tại sao đều lựa chọn đàn dây cho phân đoạn outro. Đặc biệt, Miền mộng mị sample tiếng guitar “huyền thoại” của nhạc sĩ Thanh Tâm trong bản hit thập niên 2000 Tình yêu tìm thấy. Tất cả tạo nên những khoảnh khắc âm nhạc rất mới lạ trong sự nghiệp của AMEE, mang đến những góc nhìn mới lạ về phong cách của nữ ca sĩ.

Thế mạnh vẫn được giữ nguyên

Trong các bản hit thời kỳ đầu của AMEE như Anh nhà ở đâu thế hay Sao anh chưa về nhà, đội ngũ sản xuất luôn sắp xếp một phân đoạn rap ở giữa bài. Điều này tiếp tục được duy trì trong ca khúc chủ đề của EP MỘNGMEE, Mộng Yu. Rapper được tín nhiệm lần này là MCK - một trong những cái tên dẫn đầu trong lứa rapper gen Z. Thực tế, thông tin về sự góp mặt của MCK cũng giúp cho quá trình quảng bá Mộng Yu được chú ý hơn rất nhiều, bởi khán giả rất tò mò một nghệ sĩ gai góc như MCK sẽ hòa hợp với sự nữ tính, nũng nịu đáng yêu của AMEE như thế nào.

Qua bài hát, người nghe có thể dễ dàng thấy được khả năng thích ứng tốt của MCK. Anh sử dụng flow nhẹ nhàng như ở trong bản hit Va vào giai điệu này để bắt đầu phần đoạn của mình, bắt nhịp với AMEE rất tốt, trước khi đổi sang một flow “quái” hơn ở ngay phân đoạn sau đó để tạo bất ngờ, điểm nhấn cho sản phẩm. Lựa chọn này giúp anh không cần phải hy sinh cá tính của mình mà vẫn kết nối được với âm nhạc của AMEE cũng như tổng thể của EP.

Sự trong sáng, giọng hát đáng yêu cùng âm nhạc bắt tai vẫn là thế mạnh của AMEE.

Mộng Yu và Cuộc gọi lúc nửa đêm là hai ca khúc đảm bảo yếu tố bắt tai, hợp thị trường đặc trưng trong âm nhạc của AMEE. Nếu như ở Mộng Yu là câu hát độc đáo dễ nghe dễ nhớ ngay lập tức “Mộng Yu về You đó” cùng chữ You được lặp đi lặp lại, thì ở Cuộc gọi lúc nửa đêm là những đoạn hook nối tiếp nhau “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất bận, bận ngồi suy nghĩ tại sao cả đêm anh không về”, “Em không thích anh like hình ai khác, và thả tim ai khác và comment ai khác đâu” hay cách AMEE tái hiện âm thanh “tút tút tút” của điện thoại bận một cách đầy nũng nịu. Ngoài giọng hát của AMEE, sáng tác của Hứa Kim Tuyền là thứ rất quan trọng tạo nên sự bắt tai này.

AMEE không cải thiện khả năng hát rõ lời quá nhiều trong EP. Có những thời điểm trước đây, nữ ca sĩ nhận được những phản hồi rất tiêu cực khi khán giả nghe sai cách cô phát âm thành một từ nhạy cảm. Điều này đã ảnh hưởng đến cô không ít. Nhưng ở đây, AMEE cho thấy cô đón nhận mọi thứ với tâm thế nhẹ nhõm hơn. Thực tế, chất giọng mỏng nhẹ của AMEE khi hòa vào phần nhạc có nhiều nhạc cụ điện tử, cùng tiết tấu bài hát nhanh, việc có nhiều phân đoạn dính chữ là khó tránh khỏi. AMEE chấp nhận điều đó, thậm chí còn “cố tình” tạo nên cách chơi chữ dựa trên sự nhầm lẫn này để xây dựng đoạn hook chính “Mộng Yu về You đó” trong ca khúc Mộng Yu một cách rất thú vị. Ở Miền mộng mị, khi tiết tấu bài chậm hơn, người nghe vẫn có thể nghe rõ từng chữ mà AMEE hát.

Đã từng có những nghi ngờ về vị thế của AMEE cũng như sự phát triển của nữ ca sĩ trong thời điểm cô không hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, những đột phá cả về mặt âm nhạc lẫn concept trong EP MỘNGMEE đã đập tan những hoài nghi đó. AMEE cho thấy ngay cả khi vẫn hát về tình yêu, vẫn là một cô thiếu nữ mơ mộng, trong sáng, còn có rất nhiều thứ, nhiều góc độ khác nhau mà cô có thể khai thác được, và có thể dùng nó để mở rộng thêm chất liệu âm nhạc cho mình. Nó chứng minh sức hút, sức sáng tạo của AMEE cùng ê kíp vẫn dồi dào và chưa hề tụt lại so với các nghệ sĩ cùng lứa.