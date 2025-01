Will và Trâm Ngô vướng tin hẹn hò nhưng công ty quản lý của cả hai vừa lên tiếng phủ nhận.

Thời gian qua, tin đồn Will với Trâm Ngô hẹn hò lan truyền trên mạng xã hội và gây bàn tán. Dưới video của hai người, nhiều tài khoản mạng cũng đặt câu hỏi về việc có phải họ đang hẹn hò. Tin đồn xuất phát từ việc cả hai gần đây thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhau hoặc quay các video chung.

Tối 17/1, công ty của Trâm Ngô lên tiếng phủ nhận việc diễn viên trẻ đang hẹn hò Will. Theo đó, Trâm Ngô và Will cùng công ty quản lý nên thường xuyên hợp tác với nhau trong các dự án. Công ty khẳng định Trâm Ngô hiện độc thân và tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp diễn xuất. Công ty hy vọng cộng đồng mạng dừng lan truyền thông tin sai về 2 nghệ sĩ.

Will và Trâm Ngô vướng tin hẹn hò nhưng nhanh chóng phủ nhận. Ảnh: FBNV.

Trâm Ngô sinh năm 1999, là gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô tham gia một số bộ phim như Thiên thần 1001, Ở tiệm hoa năm ấy, Shipper bá đạo, Kẻ tàng hình, Oh My Ghost, Thần chết tập sự… nhưng hầu hết là web drama và vai phụ. Cô cũng tham gia nhiều MV của những ca sĩ nổi tiếng.

Will sinh năm 1989, ra mắt giới giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc 365 do công ty của Ngô Thanh Vân đào tạo và quản lý. Nhóm nhạc có nhiều bài hát được yêu thích, giúp Will thu hút lượng fan nhất định. Sau đó nhóm nhạc này tan rã, Will cùng các thành viên khác tập trung phát triển sự nghiệp solo. Anh cũng thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Nam ca sĩ có thời gian dài vướng tin hẹn hò Linh Ka nhưng hai người không xác nhận.