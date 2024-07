Thất vọng về Noo Phước Thịnh

Hơn một năm mới phát hành sản phẩm mới, nhưng "Đùa anh đau đấy" là một bước lùi đáng chê trách của Noo Phước Thịnh.

Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ có sự nghiệp ổn định bậc nhất tại Vpop. Mặc cho những năm gần đây anh không phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng cái tên Noo Phước Thịnh vẫn thu hút truyền thông mỗi khi anh xuất hiện. Đầu năm nay, trên sân khấu Làn Sóng Xanh, anh chỉ đơn thuần mashup các ca khúc viral trên mạng xã hội theo phong cách mới và ngay lập tức tiến thẳng lên top 1 trending.

Để đạt được điều đó, cộng đồng người hâm mộ đông đảo, trung thành mà Noo Phước Thịnh gây dựng trong 15 năm làm nghề là một yếu tố quan trọng. Ngoài ra, giọng hát, khả năng trình diễn tốt, được nâng cấp liên tục cũng là điều khiến khán giả yêu mến ở Noo Phước Thịnh. Vậy nên, đối với sản phẩm mới Đùa anh đau đấy phát hành ngày 16/7 vừa qua, người nghe mong chờ nam ca sĩ có thể mang đến một bài hát chất lượng xứng tầm với danh tiếng cũng như năng lực của anh.

Chất lượng không đạt được kỳ vọng

Nhạc sĩ sáng tác ca khúc Đùa anh đau đấy là TUNO - một cái tên còn khá lạ và mới trên thị trường. TUNO có một số ca khúc được phát hành nhưng chưa có ca khúc nào trở thành hit. Việc Noo Phước Thịnh lựa chọn sản phẩm đến từ một tác giả mới như vậy được xem là nước đi mạo hiểm.

Về chất lượng, Đùa anh đau đấy không phải là một sáng tác tệ. Ca khúc có cấu trúc cơ bản và một đoạn chorus bắt tai đúng chuẩn mực cho một bản pop. Tuy nhiên, TUNO thể hiện rõ sự non tay trong việc viết lời ở một số đoạn, nhất là khi viết cho một nam ca sĩ đã ngoài 30 tuổi như Noo. Những câu hát như “Không thể nào ngừng mê/Không cho mê anh cứ mê à” có phần trẻ con và không phù hợp với hình tượng của Noo Phước Thịnh. Ngoài ra, cách ngắt câu ở một số phân đoạn cũng không tạo được sự liền mạch, thậm chí lặp đi lặp lại thiếu sáng tạo như “Baby em thực sự khó/Thực sự khó/Đoán được em tiến hay lùi”.

Đùa em đau đấy là một sáng tác còn nhiều hạn chế.

Hai verse của bài cũng gần như giống hệt nhau, không có sự thay đổi cả về mặt giai điệu lẫn ca từ, tạo cảm giác nhàm chán nhanh chóng sau vài lần nghe. Trong khi thị trường đang dần nổi lên và ưa chuộng những ca khúc có cấu trúc lạ tai, thay đổi liên tục như Từng Quen của Wren Evans hay gần đây là Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng, một sáng tác cơ bản và không phát triển như Đùa anh đau đấy là một sự thiếu sót.

Về mặt phối khí sản xuất, người nắm vai trò chính trong Đùa anh đau đấy là Duck V. Anh lựa chọn cho sản phẩm của Noo Phước Thịnh thể loại synthwave - thể loại nổi tiếng và rất thành công khi được The Weeknd sử dụng trong album After Hours vào năm 2020. Ở Việt Nam, trong những năm qua cũng đã có nhiều ca sĩ sử dụng chất liệu này cho sản phẩm của mình như Binz với Don’t break my heart, Beautiful Monster, hay J97 cũng sử dụng trong bài hát Ngôi sao cô đơn.

Những bài hát này đều đã được phát hành vào cách đây 1-2 năm. Vào năm 2024, synthwave chưa hẳn là lỗi thời nhưng nó đã không còn mới mẻ, bất ngờ ở Vpop. Trong khi thị trường pop/dance đang khai thác tới các chất liệu Jersey Club, Drum and Bass, Atlanta Bass,... mà Noo Phước Thịnh và Duck V vẫn sử dụng synthwave từ 2020 không có sự thay đổi, cải tiến nào đáng kể, đó có thể coi là một bước lùi.

Bước lùi đáng chê trách

Trong khi cả phần sáng tác và phối khí đều không có gì nổi bật, giọng hát của Noo Phước Thịnh là điều đã kéo được cả bài hát đi lên. Vốn có vocal liên tục tiến bộ, phát triển trong thời gian qua, Noo còn cho thấy khả năng thích ứng tốt của mình khi bước vào một ca khúc có concept có phần tăm tối như Đùa anh đau đấy anh vẫn làm rất tốt.

Noo thể hiện mình trên cơ nhiều ca sĩ trẻ theo dance pop hiện nay trên thị trường ở một điểm: Anh hát rất rõ lời. Không tính đến việc bản phối của Duck V có phần nhấn chìm giọng hát của Noo dưới lớp âm thanh, có thể thấy Noo vẫn phát âm từng từ khá rõ ràng, tròn trịa, không có phần nào bị khó nghe, nuốt chữ. Cũng một phần bởi tempo của bài ở mức thấp, nhưng cũng không thể phủ nhận kỹ thuật hát của Noo thuộc dạng tốt và có kinh nghiệm hơn nhiều ca sĩ khác hiện nay.

Giọng hát tốt của Noo Phước Thịnh là điểm cộng cho sản phẩm lần này.

Nhưng đáng tiếc, ca khúc và bản phối không cho Noo Phước Thịnh thể hiện nhiều hơn. Việc để 2 verse giống nhau cộng thêm việc không có cao trào quá bùng nổ khiến cho Noo không có đất để cho thấy sự đa dạng và khả năng hát quãng cao. Cả bài trôi đi đều đều, không tạo được những khoảnh khắc đáng nhớ.

Với danh tiếng và năng lực của Noo Phước Thịnh, Đùa anh đau đấy rõ ràng là một ca khúc dưới tầm của nam ca sĩ. Nó vừa có chất lượng chuyên môn không cao, vừa thiếu sự bắt nhịp kịp thời với thị trường. Rõ ràng, với một tên tuổi lớn như Noo cùng thời gian chờ đợi dài, khán giả mong muốn ở anh nhiều hơn. Trong các sản phẩm tới, Noo Phước Thịnh có lẽ cần một ê kíp sản xuất nhạc có kinh nghiệm và nhạy bén với những thay đổi của thị trường hơn.