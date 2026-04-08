Không nhận ra huyền thoại bóng đá Mỹ

  • Thứ tư, 8/4/2026 16:13 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Landon Donovan bất ngờ xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác khi quyết định đội tóc giả, sau hàng loạt ca cấy tóc thất bại.

Hình ảnh gây ngỡ ngàng trước và sau khi dùng tóc giả của Donovan.

Ở tuổi 44, Donovan vừa đăng tải đoạn video gửi lời động viên tới Patrick Agyemang. Cầu thủ của Derby County lỡ hẹn World Cup 2026 vì chấn thương gân Achilles. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý lại là mái tóc dày dặn, gọn gàng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hói đầu trước đây của huyền thoại bóng đá Mỹ.

Trong quá khứ, Donovan từng có 2 giai đoạn khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ LA Galaxy. Khi ấy, anh lộ rõ dấu hiệu hói sớm. Sau khi giải nghệ năm 2019, cựu danh thủ này thử vài lần cấy tóc nhưng đều không mang lại kết quả như mong đợi.

Không bỏ cuộc, Donovan quyết định thử "hair system", một dạng tóc giả cao cấp. Quyết định bộc phát này nhanh chóng thay đổi hoàn toàn cảm nhận của anh về bản thân. "Tôi bước ra với sự tự tin, cảm thấy trẻ trung hơn. Trước đó, tôi không nhận ra việc rụng tóc ảnh hưởng lớn thế nào đến tâm lý của mình", anh chia sẻ.

Hiện tại, Donovan hoạt động với vai trò bình luận viên, podcaster và cố vấn chiến lược cho Lincoln City. Anh từng gây chú ý tại Euro 2024 khi xuất hiện trên truyền hình với mái tóc loang lổ do quá trình điều trị chưa hoàn tất.

Donovan từng xuất hiện với mái tóc loang lổ bình luận Euro 2024.

Donovan thừa nhận dù sở hữu sự nghiệp lẫy lừng, tài chính vững vàng và gia đình hạnh phúc, song từng cảm thấy mặc cảm vì ngoại hình. Chỉ đến khi tìm được giải pháp phù hợp, cựu tuyển thủ Mỹ mới thật sự lấy lại sự tự tin vốn có.

Được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Mỹ, Donovan từng thi đấu bên cạnh David Beckham tại LA Galaxy, giành nhiều danh hiệu lớn và khép lại sự nghiệp huy hoàng vào năm 2019.

Minh Nghi

bóng đá Mỹ David Beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

