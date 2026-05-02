Không nhận ra Higuain

  • Thứ bảy, 2/5/2026 16:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngôi sao một thời của bóng đá Argentina bất ngờ được người hâm mộ bắt gặp khi đang mua sắm tại Mỹ.

Hình ảnh khiến nhiều người ngạc nhiên về Higuain.

Một cổ động viên tình cờ gặp Gonzalo Higuain trong cửa hàng đồ thể thao ở Miami, ghi lại khoảnh khắc cựu tiền đạo này xuất hiện với phong cách đời thường, khiến người hâm mộ khó mà nhận ra anh.

Trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Higuain để râu rậm, mặc áo ba lỗ và quần short, đứng cạnh người hâm mộ trong không gian trưng bày vợt tennis và trang phục thể thao. Không có dấu hiệu của một ngôi sao từng khuynh đảo châu Âu, cựu chân sút sinh năm 1987 trông giản dị và gần gũi.

Higuain là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Argentina trong hơn một thập kỷ. Anh bắt đầu sự nghiệp tại River Plate trước khi chuyển sang Real Madrid năm 2007. Trong màu áo đội bóng Hoàng gia, Higuain ghi 121 bàn sau 264 trận, giành 3 La Liga. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi tại Napoli với 91 bàn và đặc biệt lập kỷ lục 36 bàn/mùa tại Serie A 2015/16.

Đỉnh cao sự nghiệp của Higuain đến khi anh gia nhập Juventus năm 2016 với mức phí kỷ lục thời điểm đó. Tại đây, anh giành nhiều danh hiệu quốc nội và duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định. Tổng cộng trong sự nghiệp cấp CLB, Higuain ghi được 343 bàn thắng.

Ở cấp độ đội tuyển, Higuain có 31 bàn sau 75 trận cho Argentina, từng vào chung kết World Cup 2014 và hai kỳ Copa America liên tiếp.

Anh giải nghệ năm 2022 trong màu áo Inter Miami. Sau khi rời sân cỏ, Higuain chọn cuộc sống kín tiếng tại Mỹ, thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng và dành thời gian cho gia đình.

Trận cầu đỉnh cao giữa MU và Liverpool Trong một mùa giải đầy biến động, cuộc đọ sức giữa Liverpool và MU thuộc vòng 35 Premier League vào tối 3/5 hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Bước ngoặt cho Pogba

Tiền vệ Paul Pogba khả năng đá chính trước Metz tại vòng 32 Ligue 1 rạng sáng 3/5, đánh dấu cột mốc đặc biệt sau quãng thời gian dài vắng bóng.

8 giờ trước

Ngôi sao Man City sắp gia nhập Barcelona

Bernardo Silva khả năng rời Man City và gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

8 giờ trước

Bóng đá Scotland đứng trước cơn địa chấn

Heart nắm lợi thế dẫn đầu và đứng trước cơ hội phá vỡ thế thống trị kéo dài của Scotland là Celtic và Rangers khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

8 giờ trước

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Thái Viên

Higuain David Beckham Real Madrid Juventus Napoli

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Gia ve tran Bayern - PSG tang chong mat hinh anh

Giá vé trận Bayern - PSG tăng chóng mặt

Cơn sốt vé trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và PSG bị đẩy lên mức chưa từng có, khi giá trên thị trường chạm ngưỡng 8.000 euro/vé.

Vợ Karius gây chú ý

Nữ MC truyền hình Diletta Leotta tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh trong buổi tập yoga ngoài trời, khoe rõ bụng bầu ở lần mang thai thứ 2.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

