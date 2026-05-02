Không nhận ra Higuain

Ngôi sao một thời của bóng đá Argentina bất ngờ được người hâm mộ bắt gặp khi đang mua sắm tại Mỹ.

Hình ảnh khiến nhiều người ngạc nhiên về Higuain.

Một cổ động viên tình cờ gặp Gonzalo Higuain trong cửa hàng đồ thể thao ở Miami, ghi lại khoảnh khắc cựu tiền đạo này xuất hiện với phong cách đời thường, khiến người hâm mộ khó mà nhận ra anh.

Trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Higuain để râu rậm, mặc áo ba lỗ và quần short, đứng cạnh người hâm mộ trong không gian trưng bày vợt tennis và trang phục thể thao. Không có dấu hiệu của một ngôi sao từng khuynh đảo châu Âu, cựu chân sút sinh năm 1987 trông giản dị và gần gũi.

Higuain là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Argentina trong hơn một thập kỷ. Anh bắt đầu sự nghiệp tại River Plate trước khi chuyển sang Real Madrid năm 2007. Trong màu áo đội bóng Hoàng gia, Higuain ghi 121 bàn sau 264 trận, giành 3 La Liga. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi tại Napoli với 91 bàn và đặc biệt lập kỷ lục 36 bàn/mùa tại Serie A 2015/16.

Đỉnh cao sự nghiệp của Higuain đến khi anh gia nhập Juventus năm 2016 với mức phí kỷ lục thời điểm đó. Tại đây, anh giành nhiều danh hiệu quốc nội và duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định. Tổng cộng trong sự nghiệp cấp CLB, Higuain ghi được 343 bàn thắng.

Ở cấp độ đội tuyển, Higuain có 31 bàn sau 75 trận cho Argentina, từng vào chung kết World Cup 2014 và hai kỳ Copa America liên tiếp.

Anh giải nghệ năm 2022 trong màu áo Inter Miami. Sau khi rời sân cỏ, Higuain chọn cuộc sống kín tiếng tại Mỹ, thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng và dành thời gian cho gia đình.

