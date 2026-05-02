Bóng đá Scotland đứng trước cơn địa chấn

  • Thứ bảy, 2/5/2026 10:29 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Heart nắm lợi thế dẫn đầu và đứng trước cơ hội phá vỡ thế thống trị kéo dài của Scotland là Celtic và Rangers khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

Bóng đá Scotland trước cột mốc mới.

Trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu, Heart bất ngờ chiếm đỉnh bảng xếp hạng với khoảng cách 3 điểm, tạo ra kịch bản mà ít người dám nghĩ tới từ đầu mùa. Quan trọng hơn, họ còn 2 trận đối đầu trực tiếp với Celtic và Rangers.

Cục diện này mang đến cho Hearts quyền tự quyết. Nếu duy trì phong độ và tận dụng tốt các trận "chung kết sớm", đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể khép lại một mùa giải lịch sử.

Bóng đá Scotland suốt nhiều thập kỷ qua gần như là sân chơi riêng của Celtic và Rangers. Hearts thậm chí chưa từng vô địch quốc gia kể từ năm 1960. Đáng chú ý, trong suốt 41 năm qua, danh hiệu cao nhất cũng không rời khỏi tay hai CLB giàu truyền thống này.

Lần gần nhất một đội bóng ngoài "Old Firm" đăng quang là Aberdeen FC, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Alex Ferguson. Đội bóng này không chỉ vô địch quốc nội mà còn tạo địa chấn châu Âu khi giành Cúp C2 năm 1983 sau chiến thắng trước Real Madrid.

Chính vì vậy, nếu Hearts hoàn tất hành trình hiện tại, đây sẽ không chỉ là một chức vô địch đơn thuần. Nó có thể đánh dấu bước ngoặt lớn, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài và mở ra một chương mới cho bóng đá Scotland.

Thái Viên

Scotland Celtic Rangers Ferguson Hearts

