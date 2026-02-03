'Không kiếm được 100.000 USD, đừng mơ mua xe'

Giá bán ôtô đang tăng cao hơn bao giờ hết, khiến giấc mơ sở hữu ôtô, mua xe mới của tầng lớp trung lưu tại Mỹ ngày càng bị thu hẹp.

Đó là câu nói được các chuyên gia từ Cox Automotive chỉ ra sau hàng loạt các thống kê tại Mỹ.

Theo dữ liệu từ Cox Automotive, những người có thu nhập dưới 100.000 USD hiện chỉ còn chiếm 37% lượng người mua xe mới, giảm mạnh so với mức 50% vào năm 2020. Ngược lại, nhóm khách hàng thượng lưu với thu nhập trên 200.000 USD lại đang chiếm lĩnh thị trường khi tỷ lệ mua xe của họ tăng từ 18% lên 29% trong cùng giai đoạn.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là do giá giao dịch trung bình, hay còn gọi là giá bán của một chiếc ôtô mới đã vượt ngưỡng 50.000 USD vào cuối năm 2025. Không chỉ giá xe, các khoản thanh toán hàng tháng nếu người mua chọn thanh toán dưới hình thức trả góp cũng đạt mức kỷ lục với trung bình gần 750 USD .

Đáng chú ý, có tới 20% người mua xe mới hiện phải chi trả từ 1.000 USD trở lên mỗi tháng cho chiếc xe của mình, bao gồm các chi phí thuế, trả góp. Đây là một con số không lồ vốn trước đây thường chỉ dành cho các khoản vay thế chấp nhà ở.

Giá xe mới và đã qua sử dụng tại Mỹ tăng cao hơn bao giờ hết. Ảnh: Tidenews.

Sự bế tắc không chỉ dừng lại ở thị trường xe mới mà còn lan sang cả thị trường xe đã qua sử dụng ở quốc gia này. Giá trung bình của một chiếc ôtô đã qua sử dụng hiện được niêm yết ở mức hơn 26.000 USD .

Quan trọng hơn, những lựa chọn xe cũ giá rẻ dưới 20.000 USD đang dần biến mất, chỉ còn chiếm khoảng 12% tổng lượng tin rao bán so với mức gần 50% của năm 2019. Điều này khiến những người tiêu dùng có ngân sách hạn hẹp hầu như không còn lựa chọn nào khả thi.

Các chuyên gia kinh tế đã chia sẻ rằng các nhà sản xuất ôtô dường như đang "bỏ rơi" tầng lớp trung lưu để tập trung vào những khách hàng có thu nhập cao, nhóm mang lại biên lợi nhuận lớn hơn thông qua các dòng SUV và xe bán tải hạng sang.

Việc các hãng ôtô liên tục khai tử các mẫu xe giá rẻ để dồn lực cho các dòng xe cao cấp và xe điện đắt tiền đang đẩy giấc mơ sở hữu xe của hàng triệu người dân Mỹ trở nên xa vời hơn.