'Không còn lối thoát': Những lời kể ám ảnh từ quán bar cháy ở Bangkok

Từ ca sĩ, nhạc công đến tài xế taxi và lao động nhập cư, nhiều nạn nhân đã không thể thoát khỏi biển lửa. Người thân nghẹn ngào chờ nhận dạng thi thể tại Viện Pháp y Bangkok.

Một người sống sót trong vụ hỏa hoạn tại quán bar ở Bangkok khiến ít nhất 27 người thiệt mạng vào đêm 12/7 cho biết cô chỉ thoát chết trong gang tấc sau khi vừa bước ra ngoài hút thuốc.

“Có một tiếng nổ lớn, mọi thứ diễn ra quá nhanh... Không còn bất kỳ lối thoát nào”, bà Usa Tadsree, 41 tuổi, kể với các phóng viên. Hai người bạn của bà đã thiệt mạng khi ngọn lửa bao trùm quán Rong Beer Na Lat Phrao, một địa điểm giải trí nổi tiếng của thủ đô Bangkok, vào khoảng nửa đêm.

Bà Usa nhớ lại khoảnh khắc ngồi thất thần trên vỉa hè, chứng kiến lực lượng cứu hộ đưa thi thể một người bạn vừa cùng mình uống bia, nghe nhạc ít phút trước ra ngoài. Gương mặt nạn nhân được phủ kín bằng tấm vải trắng.

“Tôi hoàn toàn suy sụp. Trông cô ấy như chỉ đang ngủ”, bà nghẹn ngào chia sẻ với Reuters.

Cháy quán bar ở Bangkok, 27 người thiệt mạng Tối 12/7 xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người chết, 22 người bị thương nặng.

Nhạc công, tài xế taxi và những người lao động trẻ thiệt mạng

Vụ cháy, được đánh giá là một trong những thảm họa hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong nhiều năm qua, còn khiến hơn 70 người bị thương, nhiều trường hợp nguy kịch. Thảm kịch này cũng gợi lại ký ức về vụ cháy quán bar đêm giao thừa từng cướp đi sinh mạng của 40 người trẻ.

Cảnh sát Thái Lan đang điều tra khả năng có sai phạm về an toàn, trong đó tập trung vào nghi vấn các lối thoát hiểm bị cản trở khi hàng trăm người hoảng loạn tìm cách chạy khỏi quán bar đang chìm trong biển lửa. Nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng phát dữ dội từ một ô cửa, tạo thành luồng lửa phun ngang.

Theo cơ quan quản lý phòng chống thiên tai Bangkok, đánh giá ban đầu cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ hiện tượng chập điện ở máy điều hòa gắn trên trần. Trong khi đó, cảnh sát cũng xem xét hàng loạt yếu tố khác như hệ thống lối thoát hiểm, tình trạng quá tải điện và việc sử dụng các vật liệu dễ cháy trong quán.

Có mặt tại quán bar vào đêm xảy ra hỏa hoạn là nhiều nhạc công, tài xế taxi cùng những lao động trẻ từ các tỉnh thành đến Bangkok tìm việc.

Đến sáng 13/7, người thân và bạn bè các nạn nhân đã tập trung tại Viện Pháp y để chờ nhận dạng thi thể.

“Nếu ai nhìn thấy con trai tôi ở bệnh viện nào, xin hãy báo giúp”, bà Jansuda Tanla, 41 tuổi, vừa khóc vừa nói, cố mô tả hình xăm trên cơ thể con trai để mọi người nhận diện. “Tôi chỉ có duy nhất một đứa con”.

Con trai bà là Din, 27 tuổi, ca sĩ của một ban nhạc pop rock Thái Lan. Theo lời người mẹ, Din đang biểu diễn trên sân khấu khi vụ cháy bùng phát.

“Con không thể học hết trường nghề nên chuyển sang ca hát. Tôi đã động viên con theo đuổi đam mê. Khi gia đình mắc nợ, chính con đã làm việc để trả hết khoản nợ đó cho tôi”, bà kể.

Một thành viên gia đình bày tỏ sự đau buồn khi nhận thi thể nạn nhân tại nhà xác Bệnh viện Cảnh sát, sau vụ hỏa hoạn gây chết người tại một quán rượu ở Bangkok (Thái Lan) ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Một thành viên khác của ban nhạc là nghệ sĩ keyboard Kwang cũng được xác nhận đã tử vong. Thông tin này được người bạn Sakhon “M” Meeplian, cũng là một nhạc công, xác nhận với Reuters.

Phát biểu tại Viện Pháp y, anh cho biết Kwang là một quân nhân chăm chỉ, tranh thủ biểu diễn âm nhạc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập.

“Là một nhạc công, tôi vô cùng bàng hoàng. Các địa điểm biểu diễn cần có nhiều lối thoát hiểm hơn. Chúng tôi đi hát để nuôi gia đình, không ai mong chứng kiến hay phải gánh chịu mất mát đau lòng như thế này”, anh nói.

Trong số các nạn nhân còn có một tài xế taxi tên Li cùng bạn đời của anh.

“Li là một người rất tốt bụng”, bà Nid, mẹ của bạn đời anh, chia sẻ khi đến nhận dạng thi thể. “Cậu ấy thường chở học sinh miễn phí”.

"Tôi muốn cứu em trai nhưng không thể vào được"

Không ít nạn nhân là những người từ các địa phương hoặc nước láng giềng đến Bangkok mưu sinh, làm phục vụ tại quán bar.

Một trong số đó là Pongpaset Pongpanee, 21 tuổi, lao động nhập cư đến từ Lào. Anh làm việc tại quán cùng người anh trai Kaewudon Pongpanee.

Kaewudon, 24 tuổi, kể rằng khi hỏa hoạn bùng phát, anh đã cầm bình chữa cháy lao vào dập lửa với hy vọng cứu em trai đang mắc kẹt bên trong.

“Tôi nghe thấy tiếng mọi người kêu cứu. Tôi muốn vào cứu em nhưng không thể. Khói dày đặc, bụi mù mịt và sức nóng quá khủng khiếp”, anh nghẹn ngào.

Một nạn nhân khác là Sittipong Chaiyo, 23 tuổi, quê tỉnh Ubon Ratchathani. Anh mới chuyển đến Bangkok được một tháng để làm nhân viên phục vụ và có mặt tại quán cùng bạn bè vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

“Khi xem tin tức, gia đình lập tức bảo tôi đến kiểm tra. Em tôi đã chết vì ngạt khói”, chị gái Kanyawan Bunruangthong cho biết.

“Mẹ tôi vô cùng đau đớn. Đây là điều lẽ ra không bao giờ nên xảy ra”.