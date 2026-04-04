Khởi tố tài xế ôtô Lexus tông liên hoàn 6 xe trên phố Hà Nội

  Thứ bảy, 4/4/2026 10:09 (GMT+7)
Cơ quan công an khởi tố bị can với tài xế ôtô Lexus tông hàng loạt ôtô, xe máy tại phố Trung Kính, Hà Nội.

Sáng 4/4, đại diện Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố đối với tài xế ôtô Lexus liên quan vụ tông liên hoàn 6 xe trên phố Trung Kính.

Nam tài xế là Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Tài xế Chiến bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ôtô Lexus tông liên hoàn rồi lật ngửa trên phố Hà Nội.

Trước đó, khuya 25/3, Vũ Quang Chiến lái xe Lexus biển số ở Hà Nội đi trên đường Trung Kính hướng đi Dương Đình Nghệ.

Khi đi đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe này xảy ra va chạm với một ôtô con. Sau khi xảy ra va chạm, xe Lexus tiếp tục lao sang phần đường ngược chiều rồi tông liên hoàn vào 4 ôtô và 1 xe máy khác.

Vụ tai nạn làm tài xế xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là anh C.T.H. (sinh năm 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Kết quả ban đầu cho thấy, tài xế Chiến và những người lái ôtô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ôtô Lexus lái xe không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

Tạm giữ tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

Điều khiển xe Lexus tông liên hoàn 5 ôtô và 1 xe máy trên phố Trung Kính khiến nhiều xe hư hỏng, tài xế bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

20:03 27/3/2026

Điểm nghi vấn cần làm rõ trong vụ xe Lexus gây tai nạn liên hoàn

Theo quan điểm của luật sư về vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính (Yên Hòa, Hà Nội), trong bối cảnh người điều khiển phương tiện hoàn toàn tỉnh táo, không chịu tác động của rượu bia hay các chất kích thích, đồng thời vẫn có đầy đủ khả năng nhận thức và năng lực điều khiển hành vi, cần đặt ra nghi vấn liệu việc tăng ga này có phải là hành động mang tính chủ ý hay không?

06:48 27/3/2026

Ôtô Lexus tông nhiều xe ở Hà Nội, tài xế không có cồn

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Qua kiểm tra cho thấy, tài xế xe Lexus không vi phạm nồng độ cồn và hiện đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

08:47 26/3/2026

Minh Tuệ/VTCNews

    Nha may nhiet dien Thai Binh 2 'dinh' sai pham ve quan trac moi truong hinh anh

    Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 'dính' sai phạm về quan trắc môi trường

    4 giờ trước 10:55 6/4/2026

    0

    Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng mức đầu tư gần 42.000 tỷ đồng tại tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong những nhà máy bị Cơ quan điều tra Bộ Công an "điểm danh" trong vụ án liên quan đến việc can thiệp, làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường.

