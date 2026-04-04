Khởi tố tài xế ôtô Lexus tông liên hoàn 6 xe trên phố Hà Nội

Cơ quan công an khởi tố bị can với tài xế ôtô Lexus tông hàng loạt ôtô, xe máy tại phố Trung Kính, Hà Nội.

Sáng 4/4, đại diện Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố đối với tài xế ôtô Lexus liên quan vụ tông liên hoàn 6 xe trên phố Trung Kính.

Nam tài xế là Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Tài xế Chiến bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ôtô Lexus tông liên hoàn rồi lật ngửa trên phố Hà Nội.

Trước đó, khuya 25/3, Vũ Quang Chiến lái xe Lexus biển số ở Hà Nội đi trên đường Trung Kính hướng đi Dương Đình Nghệ.

Khi đi đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe này xảy ra va chạm với một ôtô con. Sau khi xảy ra va chạm, xe Lexus tiếp tục lao sang phần đường ngược chiều rồi tông liên hoàn vào 4 ôtô và 1 xe máy khác.

Kết quả ban đầu cho thấy tài xế Lexus không vi phạm nồng độ cồn.

Vụ tai nạn làm tài xế xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là anh C.T.H. (sinh năm 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Kết quả ban đầu cho thấy, tài xế Chiến và những người lái ôtô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ôtô Lexus lái xe không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.