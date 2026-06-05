Khởi tố 7 bị can liên quan vụ chiếm đoạt tiền chương trình nông thôn mới

Viện KSND thành phố Huế phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thành phố Huế.

Ngày 5/6, theo Viện KSND thành phố Huế, cơ quan này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với 7 bị can; phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can; phê chuẩn Lệnh khám xét tại nơi làm việc đối với 2 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thành phố Huế.

Ảnh minh họa: Vietnam+.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 - 2022, bị can Trần Thị Tuyết Nhung (từng làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế, nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế), đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thành phố Huế để thanh toán, chiếm đoạt tiền nhà nước tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền 1 tỷ 723 triệu đồng.

Các bị can Nguyễn Võ Triết, Nguyễn Bỉnh Bạch Sa là các phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố Huế cung cấp các phóng sự phát thanh, truyền hình cho đối tượng Nhung; Trần Thị Huyền Trang và Nguyễn Thị Liễu là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông Cát Tường và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông Cát Tường Quân để ký khống thủ tục hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, đề nghị thanh toán.

Các bị can Phạm Quyền, Lê Thành Nam, Nguyễn Văn Minh là những cán bộ tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thành phố Huế, đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình dẫn đến Trần Thị Cẩm Nhung lợi dụng, dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Tháng 5/2026, Thành ủy Huế đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Ông Đức bị xác định trong thời gian giữ chức vụ từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023 đã thiếu trách nhiệm, thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền thông Cát Tường Quân, để xảy ra việc làm giả hồ sơ, chứng từ nghiệm thu, thanh toán, gây thất thoát ngân sách nhà nước.