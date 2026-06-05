17 đối tượng cầm dao, kiếm truy sát cặp vợ chồng trẻ

Ngày 5/6, Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng làm rõ 17 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phú Thiện rạng sáng cùng ngày.

Các đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm truy sát người khác. Ảnh: Tiền Phong.

Đây là nhóm thanh thiếu niên đi xe máy mang theo dao tự chế (phóng lợn), gậy gỗ, kiếm, liên tục nẹt pô trên đường truy sát vợ chồng một người dân địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 phút cùng ngày, nhóm đối tượng đi trên 6 xe máy, mang theo hung khí như dao tự chế (phóng lợn), gậy gỗ, kiếm, liên tục nẹt pô trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), đuổi đánh vợ chồng anh N.V.L (SN 1996) và chị L.T.H (SN 1999, cùng trú tại tổ dân phố 3, xã Phú Thiện).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Thiện báo cáo Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Gia Lai xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp Tổ công tác số 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát, xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng được triệu tập tại trụ sở công an. Ảnh: Tiền Phong.

Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định 17 đối tượng liên quan và triệu tập toàn bộ đến làm việc. Đáng chú ý, phần lớn đối tượng tham gia vụ việc đều còn rất trẻ, trong đó có nhiều trường hợp đang ở độ tuổi học sinh.

Qua kiểm tra, cơ quan công an tạm giữ nhiều tang vật gồm 6 xe máy, 2 dao phóng lợn, 1 dao dạng sashimi, 1 gậy gỗ cùng một số vật chứng khác liên quan đến vụ việc.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.