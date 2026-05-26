Manh động cầm dao chém người, cướp 9.000 đồng

Sau 3 ngày đêm, Công an phường Thượng Cát và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã bắt giữ 4 đối tượng dùng dao cướp tài sản trên tuyến đường Tây Thăng Long.

Khoảng 1h30 ngày 18/5, chị V.T.L.N (trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Tây Thăng Long thuộc địa bàn phường Thượng Cát, bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát và ép dừng xe.

Trên mỗi xe có một người cầm một con dao tiến lại, yêu cầu chị N đưa tiền. Quá sợ hãi, chị N lùi lại phía sau.

Một nam thanh niên cầm dao đuổi theo, giằng co cướp điện thoại iPhone 11 Pro Max của chị N nhưng không được, đã dùng dao chém một nhát vào tay chị N.

Các đối tượng trong vụ án.

Khi chém xong, nam thanh niên tiến lại gần xe và lấy chiếc ba lô màu nâu của chị N rồi cả bọn lên xe phóng chạy về phía hướng phường Thượng Cát.

Khoảng 18h ngày 19/5, chị N đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an phường Thượng Cát đã khẩn trương tiến hành xác minh nguồn tin, thu thập dấu vết tại hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đề nghị phối hợp điều tra làm rõ.

Sau 3 ngày đêm tập trung, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bám sát địa bàn, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng gây án.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Mạnh Hiền (SN 2003); Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ; Phùng Đức Dương (SN 2009); Phùng Trọng Nam (SN 2001) cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.