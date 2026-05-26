Thông báo việc truy tố Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm về tội lừa đảo và rửa tiền

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thông báo về việc truy tố Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hành quyền công tố giải quyết vụ án hình sự đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; Giới tính: Nữ; trú tại: tòa CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội) cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Rửa tiền".

Vũ Thị Thúy.

Ngày 19/5/2026, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc chuyển hồ sơ để truy tố đối với bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Rửa tiền".

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thông báo kết quả giải quyết vụ án nêu trên cho các bị hại được biết (có danh sách bị hại kèm theo), đề nghị những người bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.