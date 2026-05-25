Danh tính lái xe Mazda cán qua chân người ở Nghệ An

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ xô xát xảy ra tối 24/5 trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh.

Nguyễn Công Đức Thắng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nghệ An.

Theo đó, tối 24/5, Vương Anh Tú (SN 1996), trú phường Thành Vinh (Nghệ An) tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao và mời khoảng 20 người bạn đến chung vui. Trong quá trình ăn uống, một số người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phức tạp, Vương Anh Tú đã đứng ra căn ngăn.

Thời điểm này, Nguyễn Công Đức Thắng (SN 2001), trú phường Trường Vinh, là bạn được mời dự sinh nhật, điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường.

Do thiếu quan sát, Thắng điều khiển xe cán qua bàn chân phải của Vương Anh Tú khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị chấn thương vùng chân và được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Nghệ An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận vụ việc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.