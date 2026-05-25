Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Danh tính lái xe Mazda cán qua chân người ở Nghệ An

  • Thứ hai, 25/5/2026 22:41 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ xô xát xảy ra tối 24/5 trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh.

Nguyễn Công Đức Thắng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nghệ An.

Theo đó, tối 24/5, Vương Anh Tú (SN 1996), trú phường Thành Vinh (Nghệ An) tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao và mời khoảng 20 người bạn đến chung vui. Trong quá trình ăn uống, một số người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Nhận thấy vụ việc có nguy cơ phức tạp, Vương Anh Tú đã đứng ra căn ngăn.

Thời điểm này, Nguyễn Công Đức Thắng (SN 2001), trú phường Trường Vinh, là bạn được mời dự sinh nhật, điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường.

Do thiếu quan sát, Thắng điều khiển xe cán qua bàn chân phải của Vương Anh Tú khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị chấn thương vùng chân và được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

can oto qua nguoi anh 1

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Nghệ An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận vụ việc. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt giam tài xế cố tình lao xe tải cán chết bố vợ cũ

Do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ, Đoàn Văn Đại đã điều khiển ôtô đâm, chèn qua người ông Mão là bố vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

13:22 6/11/2025

Lái ôtô Camry đâm tử vong người do mâu thuẫn

Trong lúc xô xát, Bắc lái ôtô chèn qua người anh L. khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

18:58 17/4/2023

Tuyên phạt 19 năm tù đối với tài xế xe khách tông cảnh sát tử vong

Khi anh Mạnh bám trước đầu ôtô, Tuyển bảo Dũng tiếp tục lái xe bỏ chạy làm nạn nhân ngã xuống đường, bánh trước chèn qua người khiến chiến sĩ tử vong.

20:22 5/5/2021

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vov.vn/phap-luat/danh-tinh-tai-xe-lai-xe-mazda-can-qua-nguoi-o-nghe-an-post1294935.vov

Theo Bá Thăng/VOV

cán ôtô qua người Nghệ An ẩu đả xô xát đánh nhau công an nghệ an

    Đọc tiếp

    Duong day lua dao ban xe gia re qua mang hinh anh

    Đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng

    3 giờ trước 20:48 25/5/2026

    0

    Nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế… để lừa người mua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý