Chủ quán bar Revo ở Vũng Tàu bị bắt vì trốn thuế

Sau khi triệt phá đường dây ma túy tại quán bar Revo, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố 3 bị can về hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Đặng Tuấn Vũ (thứ 2 từ trái qua), Mai Quý Dương (giữa) và Lê Ngọc Anh (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: Công an TP.HCM.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ (sinh năm 1991) và Mai Quý Dương (sinh năm 1972). Đối tượng Lê Ngọc Anh cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả ba đều bị xử lý về tội "Trốn thuế" theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, quán bar Revo có pháp nhân là Công ty Mai Group. Đặng Tuấn Vũ là người thực tế quản lý, điều hành mọi hoạt động nhưng không đứng tên đại diện pháp luật. Thay vào đó, Vũ thuê Mai Quý Dương làm người đại diện, còn Lê Ngọc Anh làm kế toán để kê khai báo cáo thuế.

Trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của quán bar Revo lên tới trên 41 tỷ đồng . Tuy nhiên, công ty chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền trên 6 tỷ đồng . Số doanh thu không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách nhằm mục đích trốn thuế lên tới trên 35 tỷ đồng .

Cơ quan điều tra bước đầu xác định công ty đã trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng .

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra và triệt phá toàn diện các hành vi vi phạm pháp luật tại quán bar Revo, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Không dừng lại ở việc xử lý tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã đi sâu điều tra hoạt động tài chính của quán bar. Qua đối chiếu số liệu kê khai thuế, cơ quan chức năng đã vạch trần thủ đoạn trốn thuế tinh vi của nhóm kinh doanh đứng sau quán bar.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát phê chuẩn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra và mở rộng. Chiến công này được đánh giá là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng nghiệp vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và chống thất thu ngân sách nhà nước.