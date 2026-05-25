Triệt phá đường dây ma túy, khởi tố 21 đối tượng

Ngày 25/5, Công an phường Phú Mỹ, TP.HCM, thông tin lực lượng công an phường vừa triệt xóa đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở đối tượng cầm đầu Võ Ngọc Phi. Ảnh: VOV.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý chặt chẽ địa bàn, ngày 16/5, Công an phường Phú Mỹ, TP.HCM, bất ngờ kiểm tra nơi ở của đối tượng Võ Ngọc Phi (tên gọi khác là “Bột”), sinh năm 1990, trú khu phố Phước Lập, phường Phú Mỹ. Đây là đối tượng cộm cán thuộc diện theo dõi đặc biệt của cơ quan công an.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ của Phi cất giấu 14 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu và 1 túi nylon chứa ma túy đá.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Phi thừa nhận số ma túy trên được mua về nhằm mục đích bán lại cho các con nghiện để thu lợi bất chính.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bóc gỡ, triệt xóa thành công nhiều nhánh tiêu thụ, bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tinh vi trên nhiều địa bàn khác nhau.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 21 đối tượng về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng bị bắt tại Phú Mỹ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: VOV.

Cơ quan chức năng còn tiến hành lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 3 đối tượng, xử lý nghiêm 24 đối tượng liên quan trong đường dây.

Cơ quan Công an cảnh báo, mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc tiếp tay cho tội phạm ma túy đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật.

Công an phường Phú Mỹ khuyến khích người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác các điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn qua số điện thoại đường dây nóng Trực ban Hình sự: 02543.876.105. Cơ quan Công an cam kết mọi thông tin và danh tính người cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.