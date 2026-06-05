Công an truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an An Giang truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: VOV.

Trước đó, người dân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Tống Thị Thu Nguyệt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xác minh nội dung tin tố giác xác định: Ngày 21/1, Nguyệt hỏi vợ chồng ông K và bà M, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vay số tiền 1,8 tỷ đồng nhằm mục đích đáo hạn khoản vay tại ngân hàng. Nguyệt hứa hẹn sẽ trả lại cho vợ chồng ông K số tiền đã mượn ngày hôm sau khi ngân hàng giải ngân.

Đến ngày hôm sau (22/1), Nguyệt nhận được số tiền giải ngân từ ngân hàng rồi bỏ trốn. Hiện không rõ Nguyệt đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Nguyệt thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.