Bộ Tư lệnh CSCĐ lan tỏa tinh thần học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Ngày 20/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khu vực I.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi trong toàn Đảng bộ Bộ Tư lệnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ, tổ chức hội thi tại các đơn vị bảo đảm chặt chẽ, đúng mục đích, yêu cầu. Hội thi tại các cụm diễn ra sôi nổi, chất lượng, lựa chọn những đội thi tiêu biểu tham dự vòng chung khảo, đồng thời tạo khí thế thi đua, lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, tặng hoa chúc mừng hội thi.

Khu vực I có số lượng đơn vị tham gia nhiều nhất trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Nhiều đơn vị đóng quân trên các địa bàn cách xa địa điểm tổ chức hội thi. Điều kiện địa lý, đặc điểm địa bàn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị có nhiều điểm khác nhau, vì vậy công tác chuẩn bị và tham gia hội thi đòi hỏi sự nỗ lực, chủ động và quyết tâm rất lớn của các cấp ủy, chỉ huy và các đội thi.

Tuy nhiên, chính sự đa dạng về địa bàn, môi trường công tác và thực tiễn hoạt động của các đơn vị đã tạo nên sự phong phú trong nội dung, hình thức thể hiện và những góc nhìn thực tiễn sinh động, góp phần làm nên chất lượng và sức hấp dẫn của hội thi.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đối với lực lượng Cảnh sát cơ động, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đội thi.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm đề nghị các đội thi phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tự tin, sáng tạo; chấp hành nghiêm quy chế hội thi; thể hiện tốt nhất kiến thức, kỹ năng, khả năng tuyên truyền và tinh thần đoàn kết, cống hiến cho hội thi những phần thi chất lượng, ấn tượng, qua đó lan tỏa sâu rộng tinh thần học tập và thực hiện nghị quyết…

Sau hội thi, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; lấy khí thế, kinh nghiệm và sức lan tỏa từ hội thi làm động lực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, 7 đội thi không chỉ chú trọng việc nắm vững nội dung nghị quyết mà còn có nhiều cố gắng liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cũng như thực tiễn công tác chiến đấu, huấn luyện, ra quân làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Đại tá Nguyễn Văn Trầm trao Giải Nhất cho đội thi của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

Phần lớn thí sinh đã nắm khá vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết. Đối với phần thi sân khấu hóa, các đội thi đã có sự đầu tư công phu từ xây dựng kịch bản, dàn dựng chương trình đến tổ chức biểu diễn. Mỗi tiết mục có cách tiếp cận riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là truyền tải nội dung của nghị quyết bằng ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần làm cho những vấn đề chính trị với nhiều nội dung lý luận trở nên sinh động, dễ tiếp cận và lan tỏa.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội thi của Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Giải Nhì thuộc về Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 2 Giải Ba, 3 Giải Khuyến khích và 4 Giải Chuyên đề cho các đội thi.