Khối tài sản của David Luiz

Khi phần lớn các trung vệ cùng thế hệ đã giải nghệ, David Luiz ở tuổi 38 vẫn tiếp tục chinh chiến tại Champions League.

David Luiz từng ghi dấu ấn trong màu áo Chelsea.

Việc David Luiz ký hợp đồng 2 năm với Pafos vào tháng 8 năm ngoái từng gây chú ý lớn. Theo truyền thông Anh, mức lương của Luiz tại đội bóng đảo Síp thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh cao tại Chelsea, PSG hay Arsenal, song vẫn thuộc nhóm cao nhất đội hình Pafos.

Dù thu nhập hiện tại giảm mạnh so với quá khứ, Luiz không gặp bất kỳ áp lực tài chính nào. Các báo cáo cho thấy giá trị tài sản ròng của trung vệ người Brazil vào khoảng 14,8 triệu bảng (tương đương 20 triệu USD ). Đây là kết quả của hơn một thập kỷ thi đấu tại những CLB hàng đầu châu Âu, cùng các khoản thưởng danh hiệu, hợp đồng quảng cáo và đầu tư cá nhân.

Trong suốt sự nghiệp, Luiz hưởng mức lương cao tại Chelsea, PSG và Arsenal. Đặc biệt tại Paris, anh nằm trong nhóm cầu thủ hưởng đãi ngộ hàng đầu Ligue 1. Việc chuyển sang Pafos vì thế không mang ý nghĩa tài chính thuần túy, mà thiên về duy trì sự nghiệp thi đấu và giá trị thương hiệu cá nhân.

Ngược lại, Pafos được hưởng lợi lớn từ thương vụ này. Sự xuất hiện của Luiz giúp CLB gia tăng đáng kể mức độ nhận diện, thu hút tài trợ và truyền thông, đặc biệt trong bối cảnh họ góp mặt tại Champions League khi giải đấu mang lại nguồn doanh thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình và tiền thưởng.

Rạng sáng mai (22/1), Luiz hứa hẹn có màn trở lại Stamford Bridge đáng nhớ. Hiện đội bóng đảo Síp đứng thứ 29 ở Champions League và chỉ cách nhóm có vé dự play-off 2 điểm.