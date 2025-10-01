Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CLB Hà Nội thắng trận thứ 2 liên tiếp

  • Thứ tư, 1/10/2025 20:08 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tối 1/10 (giờ Hà Nội), Phạm Tuấn Hải và Luiz Fernando ghi bàn giúp CLB Hà Nội đánh bại SHB Đà Nẵng 2-0 thuộc vòng 6 V-League 2025/26.

CLB Hà Nội có 2 chiến thắng liên tiếp ở V-League mùa này. Ảnh: Hanoi Football Club.

CLB Hà Nội đang dần lấy lại phong độ. Sau khi ngược dòng thắng Thanh Hóa 2-1 hôm 26/9, đội bóng thủ đô tiếp tục đả bại Đà Nẵng dù phải làm khách trên sân Hòa Xuân.

Đà Nẵng nhập cuộc quyết tâm nhưng Hà Nội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 40, khi hàng thủ chủ nhà mất tập trung, Daniel Passira thoát xuống rồi căng ngang để Tuấn Hải dễ dàng mở tỷ số. Trước khi hiệp một khép lại, Luiz Fernando nhân đôi cách biệt sau đường chọc khe tinh tế của Passira.

Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ. Bộ đôi Makaric và David Henen liên tục khuấy đảo hàng thủ Hà Nội, trong đó có tình huống đưa bóng chạm cột dọc ở phút 53 khiến CĐV chủ nhà tiếc nuối.

Sự xuất hiện của Việt kiều Nguyễn Vadim cũng giúp đội bóng sông Hàn có thêm phương án đột phá cánh trái, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội. Tình huống sút phạt dội xà ngang của Văn Long ở phút bù giờ cho thấy Đà Nẵng kém may mắn trong trận đấu này.

Về phía Hà Nội, hàng thủ áo tím với sự chắc chắn của thủ môn Văn Hoàng bảo toàn cách biệt 2-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp, giúp Hà Nội giải tỏa áp lực sau khởi đầu chật vật. Sau 6 trận, thầy trò HLV Adachi Yusuke có 8 điểm và leo lên vị trí thứ 6 trên BXH V.League 2025/26.

Trong khi đó, thất bại khiến SHB Đà Nẵng tiếp tục dậm chân ở nhóm cuối bảng với 5 điểm. Dù tinh thần chiến đấu không thiếu, việc phung phí cơ hội và điểm hạn chế nơi hàng thủ khiến họ một lần nữa ôm hận trước đối thủ kỵ giơ.

CLB nữ Hà Nội mất ngôi đầu vào tay TP.HCM

Bàn thắng duy nhất của tuyển thủ quốc gia Bích Thùy giúp Thái Nguyên T&T quật ngã Hà Nội với tỷ số 1-0 ở vòng 7 Giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó đẩy đội bóng Thủ đô xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

2 giờ trước

CLB Hà Nội thắng trận đầu tiên ở V.League 2025/26

Tối 26/9, Duy Mạnh mắc sai lầm nhưng CLB Hà Nội vẫn ngược dòng thắng Thanh Hóa 2-1 thuộc vòng 5 V.League 2025/26.

21:19 26/9/2025

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

CLB Hà Nội thắng CLB Hà Nội SHB Đà Nẵng Vòng 6

    Đọc tiếp

    CLB Ha Noi - kho di vao vet xe do nhung khong de mo cao hinh anh

    CLB Hà Nội - khó đi vào vết xe đổ nhưng không dễ mơ cao

    11:16 24/9/2025 11:16 24/9/2025

    0

    Đang khởi đầu tệ hại nhưng Hà Nội khó đi vào vết xe đổ của Bình Định mùa vừa qua. Tuy vậy, đội bóng bầu Hiển sẽ không còn dễ dàng để đứng trên đỉnh V.League khi cuộc chơi không còn phải 1-2 đối thủ như trước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý