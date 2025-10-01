CLB Hà Nội thắng trận thứ 2 liên tiếp

Tối 1/10 (giờ Hà Nội), Phạm Tuấn Hải và Luiz Fernando ghi bàn giúp CLB Hà Nội đánh bại SHB Đà Nẵng 2-0 thuộc vòng 6 V-League 2025/26.

CLB Hà Nội có 2 chiến thắng liên tiếp ở V-League mùa này. Ảnh: Hanoi Football Club.

CLB Hà Nội đang dần lấy lại phong độ. Sau khi ngược dòng thắng Thanh Hóa 2-1 hôm 26/9, đội bóng thủ đô tiếp tục đả bại Đà Nẵng dù phải làm khách trên sân Hòa Xuân.

Đà Nẵng nhập cuộc quyết tâm nhưng Hà Nội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 40, khi hàng thủ chủ nhà mất tập trung, Daniel Passira thoát xuống rồi căng ngang để Tuấn Hải dễ dàng mở tỷ số. Trước khi hiệp một khép lại, Luiz Fernando nhân đôi cách biệt sau đường chọc khe tinh tế của Passira.

Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ. Bộ đôi Makaric và David Henen liên tục khuấy đảo hàng thủ Hà Nội, trong đó có tình huống đưa bóng chạm cột dọc ở phút 53 khiến CĐV chủ nhà tiếc nuối.

Sự xuất hiện của Việt kiều Nguyễn Vadim cũng giúp đội bóng sông Hàn có thêm phương án đột phá cánh trái, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội. Tình huống sút phạt dội xà ngang của Văn Long ở phút bù giờ cho thấy Đà Nẵng kém may mắn trong trận đấu này.

Về phía Hà Nội, hàng thủ áo tím với sự chắc chắn của thủ môn Văn Hoàng bảo toàn cách biệt 2-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp, giúp Hà Nội giải tỏa áp lực sau khởi đầu chật vật. Sau 6 trận, thầy trò HLV Adachi Yusuke có 8 điểm và leo lên vị trí thứ 6 trên BXH V.League 2025/26.

Trong khi đó, thất bại khiến SHB Đà Nẵng tiếp tục dậm chân ở nhóm cuối bảng với 5 điểm. Dù tinh thần chiến đấu không thiếu, việc phung phí cơ hội và điểm hạn chế nơi hàng thủ khiến họ một lần nữa ôm hận trước đối thủ kỵ giơ.