David Luiz hồi sinh kỳ diệu

38 tuổi, tưởng như sự nghiệp của David Luiz đã khép lại trong yên ả sau những năm cuối cùng ở Flamengo và Fortaleza.

Mùa hè vừa qua, thương vụ Pafos chiêu mộ David Luiz từng bị xem là một canh bạc.

Thế nhưng, cựu trung vệ của Chelsea và PSG lại bất ngờ tái xuất ở châu Âu - trong màu áo Pafos, một CLB khiêm tốn của đảo Síp - và ngay lập tức tạo nên một câu chuyện cổ tích.

Hôm 24/10, Pafos cầm hòa Kairat 0-0 tại Champions League trong một trận đấu mà họ phải chơi thiếu người suốt hơn 85 phút, sau khi Joao Correia bị đuổi ở phút thứ 4. Trước sức ép nghẹt thở, hàng thủ đội khách vẫn đứng vững. Ở trung tâm của chiến công đó là David Luiz - người chỉ huy hàng thủ như một thủ lĩnh thực thụ, khiến UEFA không ngần ngại trao cho anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc trận (MVP).

“Anh ấy phòng ngự xuất sắc trong khu vực 16,50 mét, có nhiều pha cắt bóng, chắn bóng, và thể hiện khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Khi có bóng, anh ấy bình tĩnh, kiểm soát tốt và thậm chí còn là mối đe dọa ở phía trên”, trích nhận xét của nhóm Quan sát kỹ thuật UEFA.

Từ “bản hợp đồng ngẫu nhiên” đến thủ lĩnh phòng ngự

“Cậu ấy là huyền thoại của bóng đá Brazil. Sự xuất hiện của cậu ấy không chỉ nâng tầm Pafos, mà còn thay đổi cả giới hạn của bóng đá Síp”, thông báo của CLB viết.

HLV Juan Carlos Carcedo giải thích: “Đội bóng vốn hướng đến cầu thủ trẻ, nhưng chúng tôi cần một người có kinh nghiệm để dẫn dắt. Một trong những ông chủ CLB quen Luiz và thuyết phục cậu ấy trở lại châu Âu. Cậu ấy mang lại điều mà chúng tôi thiếu bấy lâu: sự điềm tĩnh và bản lĩnh trận mạc”.

Phải mất gần hai tháng để Luiz chiếm suất đá chính, nhưng khi đã trở lại, anh lập tức chứng minh giá trị. Trong trận ra mắt giải VĐQG trước Ethnikos (thắng 4-0), Luiz không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn ghi bàn mở tỷ số. Và rồi, màn trình diễn trước Kairat đã đưa anh trở lại ánh đèn sân khấu châu Âu theo cách không thể rực rỡ hơn.

Trước Kairat, Pafos chỉ để đối thủ sút trúng đích đúng hai lần - con số đáng kinh ngạc với đội bóng phải chơi 10 người. David Luiz là trung tâm của hàng thủ ấy, với 10 pha cản phá thành công, 3/5 pha không chiến thắng lợi, và 44 lần chạm bóng - nhiều hơn cả một số tiền vệ. Không chỉ phòng ngự, anh còn là mối đe dọa ở phía trên: 4 cú sút, 3 trúng đích, trong đó có tình huống ở phút 68 buộc thủ môn Anarbekov phải cứu thua ngay trên vạch vôi.

Đó không phải là một trận đấu bộc phát. Luiz từng ghi dấu ấn ở Champions League trong màu áo Benfica, Chelsea, PSG và Arsenal, với 57 lần ra sân và 7 bàn thắng. Nhưng màn trình diễn trong màu áo Pafos mang một ý nghĩa khác - nó cho thấy khát khao chưa bao giờ tắt. Anh không còn là siêu sao ở London hay Paris, nhưng vẫn là người truyền lửa, dẫn dắt một tập thể nhỏ bé đối đầu với những gã khổng lồ.

Sau trận đấu, Luiz chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc trên tài khoản chính thức của CLB: “Không dễ dàng gì, nhưng chúng tôi đã chiến đấu đến cùng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên”.

Một biểu tượng của khát vọng không tuổi

Từng bị coi là “bản hợp đồng ngẫu nhiên”, David Luiz giờ là trái tim của hàng thủ Pafos. Anh không chỉ mang đến sự vững vàng cho đội bóng nhỏ bé của đảo Síp, mà còn truyền cảm hứng về một thứ bóng đá không khuất phục trước thời gian. Ở tuổi 38, anh vẫn ra sân với mái tóc xù quen thuộc, vẫn hô hào đồng đội, vẫn tràn đầy năng lượng như thuở còn khoác áo Chelsea.

Hơn hai thập kỷ sau khi bắt đầu hành trình chuyên nghiệp, Luiz vẫn giữ cho mình một niềm vui giản dị - chơi bóng, chiến đấu và tận hưởng. Trong thế giới bóng đá nơi tuổi 30 đã được xem là ranh giới xuống dốc, anh vẫn chứng minh rằng đam mê có thể trường tồn hơn thời gian.

David Luiz - 38 tuổi, vẫn là “chiến binh tóc xù” bất khuất, người đã biến Pafos thành điểm sáng lạ kỳ của Champions League mùa này.