Màn tái xuất đáng quên của David Luiz

Ngày trở lại đầy cảm xúc của David Luiz tại Champions League khép lại theo cách không mong muốn.

Ở tuổi 38, Luiz vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi còn góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu trong màu áo CLB Pafos (Đảo Síp). Đội bóng tân binh của Champions League có chuyến làm khách trên sân Olympiacos ở lượt trận mở màn vòng phân hạng rạng sáng 18/9.

Luiz được HLV tin tưởng xếp đá chính, nhưng buộc rời sân ở phút 32 vì chấn thương cơ. Dù đã nén đau để tiếp tục, cựu cầu thủ Chelsea buộc phải ra nghỉ với sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt. Kết quả chung cuộc, Pafos hòa 0-0 với Olympiakos.

Một pha va chạm ghê rợn khác của Luiz.

Chấn thương của Luiz nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: “Tôi đang xem David Luiz thi đấu ở Champions League mùa 2025/26 sao? Không thể tin nổi!” Một người khác thì khen ngợi tinh thần chiến đấu của cựu sao Chelsea: "Tôn trọng Luiz. 38 tuổi rồi mà vẫn cháy hết mình thay vì an nhàn bên gia đình".

Trận đấu này đánh dấu lần đầu Luiz trở lại Champions League kể từ tháng 11/2017, khi anh còn khoác áo Chelsea dưới thời HLV Antonio Conte. Khi đó, “The Blues” thắng Qarabag 4-0.

Trung vệ người Brazil đã có tổng cộng 54 lần ra sân tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo trong màu áo Chelsea, Paris Saint-Germain và nay là Pafos.

