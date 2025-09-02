David Luiz bị tố dùng tiền để bịt miệng người đẹp

Cựu ngôi sao Chelsea, David Luiz, bị cáo buộc đề nghị dùng 14.000 bảng để người đẹp khỏi trình báo cảnh sát chuyện anh gửi những lời đe dọa rùng rợn tới cô.

David Luiz đang có một gia đình hạnh phúc.

Theo lời khai của nữ nhân viên công tác xã hội Francisca Barbosa Cavalcante, những tin nhắn đe dọa xuất hiện trên Instagram ngay sau khi mối quan hệ tình cảm giữa cô và Luiz chấm dứt. Cô cho biết đã từ chối lời mời tham gia “quan hệ ba người”, điều dẫn đến một cuộc tranh cãi căng thẳng.

Ngôi sao từng khoác áo Chelsea và Arsenal hiện đã đính hôn với bạn gái lâu năm Bruna Loureiro. Tuy nhiên, Cavalcante cáo buộc Luiz từng cảnh báo cô về “tiền bạc và quyền lực” mà anh có.

Một số ảnh chụp màn hình, được cho là tin nhắn Luiz gửi, thậm chí còn bao gồm lời cảnh cáo rằng con trai cô có thể “chịu hậu quả”. Một tin nhắn khác bị cáo buộc viết: “Tôi có thể khiến cô biến mất đơn giản thôi”.

Cavalcante khiến Luiz mất ăn mất ngủ.

Cavalcante khai rằng Luiz đề nghị đưa cho mình 14.000 bảng sau khi cô trình báo sự việc với cảnh sát, với điều kiện bản thân biến mất khỏi cuộc đời anh. Tuy nhiên, cô từ chối nhận tiền. Sau đó, Luiz bị cho là tiếp tục lặp lại lời đe dọa, thậm chí tuyên bố sẽ “không sống được lâu”.

Cavalcante cung cấp các ảnh chụp màn hình cho cảnh sát Brazil và khẳng định những tin nhắn đó khiến cô cảm thấy tính mạng của mình và con trai bị đe dọa trực tiếp. Sau khi công khai tố cáo, cô cho biết luôn có cảm giác bị theo dõi và buộc phải đổi khách sạn nhiều lần.

Theo truyền thông địa phương, Cavalcante quen Luiz khi anh liên hệ qua mạng xã hội và mời cô đến ở khách sạn tại Fortaleza - thủ phủ bang Ceara, miền đông bắc Brazil. Luật sư của cô, Fabiano Tavora, cho biết những khách sạn này có giá tới 140 bảng/đêm và đều do Luiz chi trả.

Chưa đầy 24 giờ sau khi cảnh sát tiếp nhận đơn tố cáo, tòa án đã ban hành lệnh cấm tiếp xúc nhằm bảo vệ Cavalcante. Về phía mình, Luiz - đang thi đấu cho CLB Pafos (Cyprus) - tiếp tục phủ nhận việc từng gặp Cavalcante. Anh thừa nhận có nhắn tin với cô qua Instagram nhưng khẳng định không hề đưa ra lời đe dọa nào.

Trong một tuyên bố, Luiz nói: “Tôi chưa bao giờ đe dọa ai, chưa bao giờ đe dọa người phụ nữ này, tôi chưa từng gặp cô ấy ngoài đời, cũng chưa từng ở khách sạn mà họ nhắc tới”. Phía truyền thông của anh bổ sung rằng các thủ tục pháp lý đã được tiến hành.