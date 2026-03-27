Khởi công nhà máy điện LNG gần 19.000 tỷ tại TPHCM

Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 quy mô gần 19.000 tỷ đồng tại TP.HCM vừa được khởi công, đây là dự án trọng điểm quốc gia, được triển khai theo hình thức đầu tư tư nhân.

Đại diện EVN và Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1. Ảnh: BTC.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước vừa chính thức ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, đồng thời tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy LNG tại xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ), TP.HCM.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy phát triển các dự án điện khí LNG tại Việt Nam.

Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 là dự án trọng điểm quốc gia, do Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước làm chủ đầu tư, được triển khai theo hình thức đầu tư tư nhân (BOO). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 18.911 tỷ đồng (tương đương 892 triệu USD ) và công suất lắp đặt 1.200 MW.

Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ turbin khí hiện đại do Siemens (Đức) cung cấp, đạt hiệu suất cao hàng đầu hiện nay, góp phần tối ưu hóa vận hành và giảm phát thải.

Dự kiến khi đi vào vận hành thương mại, nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 sẽ cung cấp hơn 7 tỷ kWh điện thương phẩm mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn cung điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau dự án Nhơn Trạch 3 và 4, đây là hợp đồng PPA thứ hai trong lĩnh vực điện khí LNG tại Việt Nam, đồng thời là hợp đồng PPA LNG đầu tiên được triển khai theo Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 100/2025/NĐ-CP ngày 8/5/2025) về cơ chế ưu đãi phát triển các dự án nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu.

Trong cấu trúc nguồn điện mới, điện khí LNG được xác định là trụ cột quan trọng nhằm thay thế dần nhiệt điện than và bổ sung nguồn điện nền linh hoạt cho hệ thống.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025-2030, Việt Nam sẽ hoàn thành đầu tư 15 dự án LNG quy mô lớn với tổng công suất dự kiến 22.000-30.000 MW. Trong đó, 6 dự án được yêu cầu có giải pháp để bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt nhưng đến nay mới có dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 hoàn thành.