Khoảnh khắc World Cup: Nước mắt thiên tài Messi

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Messi khóc sau bàn mở tỷ số. Khoảnh khắc gây xúc động nhất trong ngày thuộc về Lionel Messi. Sau khi khai thông thế bế tắc trước Algeria, đội trưởng Argentina bất ngờ bật khóc. Sau trận, anh tiết lộ những giọt nước mắt không liên quan đến bóng đá mà xuất phát từ những khó khăn cá nhân trải qua trước giải.
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Hat-trick lịch sử của "El Pulga". Messi trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại World Cup 2026. Quan trọng hơn, bàn thắng thứ 3 giúp anh nâng thành tích lên 16 pha lập công ở các kỳ World Cup, san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của huyền thoại Miroslav Klose.
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Biển người Argentina hướng về Messi. Hình ảnh hàng vạn cổ động viên Argentina đồng loạt hướng về Messi tạo nên một trong những bức ảnh đẹp nhất giải đấu. Giữa biển người xanh - trắng, số 10 vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn.
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De Paul vẽ đường chuyền thiên tài. Rodrigo De Paul thực hiện pha chọc khe loại bỏ 4 cầu thủ Algeria, mở ra bàn thắng đầu tiên cho Messi. Một khoảnh khắc thể hiện đẳng cấp và sự ăn ý tuyệt vời của bộ đôi đồng hành cùng nhau suốt nhiều năm ở tuyển Argentina và CLB Inter Miami.
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Ngày lịch sử của Mbappe. Trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Senegal, Kylian Mbappe gây chú ý với phù hiệu Chiếc giày vàng World Cup trên tay áo. Chủ nhân Chiếc giày vàng 2022 tiếp tục khẳng định vị thế bằng cú đúp đẳng cấp để chạm mốc 14 bàn ở các kỳ World Cup, đồng thời vượt Olivier Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp.
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Biểu cảm bất lực của Zidane. Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, Zinedine Zidane không giấu được vẻ trầm ngâm khi con trai Luca Zidane trở thành "nạn nhân" của màn trình diễn lịch sử mà Messi tạo ra trước Algeria. Con trai huyền thoại người Pháp có nhiều pha cứu thua xuất sắc nhưng không thể ngăn Messi lập hat-trick.
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Haaland đáp trả bằng cú đúp. Không để Mbappe và Messi chiếm trọn ánh đèn sân khấu, Erling Haaland cũng ghi dấu ấn với hai bàn thắng giúp Na Uy đánh bại Iraq với tỷ số 4-1.
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Châu Á trắng tay. Ngày thi đấu khép lại với nỗi buồn dành cho bóng đá châu Á. Sau Iraq, Jordan trở thành đại diện thứ 2 nhận thất bại khi gục ngã trước Áo với tỷ số 1-3. Một ngày đáng quên của khu vực châu Á giữa lúc các ông lớn châu Âu và Nam Mỹ đồng loạt phô diễn sức mạnh.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.