Khoảnh khắc World Cup: Nước mắt thiên tài Messi

Messi khóc sau bàn mở tỷ số. Khoảnh khắc gây xúc động nhất trong ngày thuộc về Lionel Messi. Sau khi khai thông thế bế tắc trước Algeria, đội trưởng Argentina bất ngờ bật khóc. Sau trận, anh tiết lộ những giọt nước mắt không liên quan đến bóng đá mà xuất phát từ những khó khăn cá nhân trải qua trước giải.