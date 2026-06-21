Khoảnh khắc World Cup: Nhật Bản làm rạng danh châu Á

Những quyết định thay người của huấn luyện viên Julian Nagelsmann trực tiếp định đoạt trận đấu khi "siêu dự bị" Deniz Undav tỏa sáng rực rỡ. Vào sân thay Jamal Musiala từ phút 60, anh đóng góp hai pha lập công ở các phút 68 và 90+4, mang về 3 điểm trọn vẹn cho tuyển Đức. Thắng lợi này giúp 'Die Mannschaft' chấm dứt 14 năm chờ đợi để chính thức trở lại vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.