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Thể thao World Cup 2026

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Khoảnh khắc World Cup: Nhật Bản làm rạng danh châu Á

  • Chủ nhật, 21/6/2026 16:24 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Loạt trận diễn ra ngày 21/6 chứng kiến chiến thắng thuyết phục của Thụy Điển và Nhật Bản, trong khi Curacao gây bất ngờ với trận hòa 0-0 Ecuador.

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Ở trận đấu đầu tiên trong ngày 21/6 diễn ra vào lúc 0h, Hà Lan dễ dàng đánh bại Thụy Điển với tỷ số 5-1 tại lượt trận thứ hai bảng F. Bộ đôi Cody Gakpo và Brian Brobbey mỗi người đóng góp 2 bàn thắng cho "Cơn lốc màu da cam". Người còn lại điền tên lên bảng điện tử là Crysencio Summerville. Anthony Elanga ghi bàn thắng danh dự cho các cầu thủ áo vàng ở phút 59.
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Bỏ túi 4 điểm cùng hiệu số +4, Hà Lan tạm thời đứng đầu bảng F sau hai lượt trận. Đối thủ của thầy trò Ronald Koeman vào ngày 26/6 tới chỉ là Tunisia, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, mở toang cánh cửa đi tiếp cho đại diện xứ sở hoa tulip.
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Ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng E diễn ra vào khung 3h, tuyển Đức dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc chạm trán Bờ Biển Ngà vẫn biết cách lội ngược dòng để đánh bại đại diện châu Phi với tỷ số 2-1, chính thức giành quyền vào vòng knock-out cùng ngôi nhất bảng.
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Những quyết định thay người của huấn luyện viên Julian Nagelsmann trực tiếp định đoạt trận đấu khi "siêu dự bị" Deniz Undav tỏa sáng rực rỡ. Vào sân thay Jamal Musiala từ phút 60, anh đóng góp hai pha lập công ở các phút 68 và 90+4, mang về 3 điểm trọn vẹn cho tuyển Đức. Thắng lợi này giúp 'Die Mannschaft' chấm dứt 14 năm chờ đợi để chính thức trở lại vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup.
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Trận đấu giữa EcuadorCuracao thuộc khuôn khổ bảng E diễn ra vào lúc 7h bất ngờ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi dù đại diện Nam Mỹ được đánh giá cao hơn hẳn. Thầy trò Sebastian Beccacece đối diện nguy cơ bị loại nếu không thể đánh bại Đức vào ngày 26/6 tới.
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Thủ thành Eloy Room là ngôi sao sáng nhất bên phía Curacao. Anh thực hiện 15 pha cứu thua ở trận đấu này, san bằng kỷ lục của Tim Howard tại World Cup 2014. Các cầu thủ bên phía Ecuador tạo ra xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng) lên tới 3,05 mà vẫn không thể một lần chọc thủng lưới đối phương.
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Trái ngược với niềm vui của các cổ động viên cũng như cầu thủ Curacao, các cầu thủ Ecuador tỏ ra cực kỳ buồn bã khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng E, tập thể này mới chỉ giành được 1 điểm (1 thua, 1 hòa) dù sở hữu nhiều ngôi sao lớn trong đội hình như William Pacho, Piero Hincapie hay Moises Caicedo.

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Ở trận đấu cuối cùng trong ngày 21/6 giữa Nhật Bản và Tunisia diễn ra vào khung 11h thuộc khuôn khổ bảng F, đại diện châu Á dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0, minh chứng cho một thế trận áp đảo. Đây cũng là trận đấu thứ 1.000 trong khuôn khổ World Cup.
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Hủy diệt Tunisia tại Monterrey, Nhật Bản xác lập kỷ lục trận thắng đậm nhất của bóng đá châu Á tại World Cup. Với lối đá kỷ luật và bùng nổ, 'Samurai xanh' không chỉ thiết lập cột mốc ghi bàn lịch sử mà còn khẳng định vị thế vượt trội khi trực tiếp tiễn đối thủ về nước.
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Nỗi buồn thất trận bao trùm Tunisia sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Sau hai lượt trận đầu tiên, đại diện châu Phi để thua tới 9 bàn và chính thức bị loại sớm. Những lùm xùm đằng sau hậu trường dường như gây ảnh nặng nề đến các cầu thủ áo trắng, dẫn tới tâm lý thi đấu không tốt.
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Huy Trưởng

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