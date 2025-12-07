Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Khoảnh khắc thót tim chiến sĩ cứu nữ sinh trước đầu xe container

  • Chủ nhật, 7/12/2025 23:13 (GMT+7)
Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM dũng cảm cứu nữ sinh Võ Thu Trâm trước đầu xe container đang ầm ầm lao tới.

Tối 7/12, mạng xã hội chia sẻ bức thư cảm ơn đầy xúc động của em Võ Thu Trâm (SN 2008, (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) gửi tới chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, người đã dũng cảm cứu em thoát chết trước đầu xe container.

Ngày 25/11, trên đường đi học qua khu vực Dốc Quýt (thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), em Võ Thu Trâm thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM.

Trong tâm thư gửi Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, em Thu Trâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt đối với chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, thuộc Đội PCCC và CNCH Khu vực 19.

cuu nu sinh anh 1

Chân dung chiến sĩ Nguyễn Mai Thi.

Theo lời kể của em, khoảng 13h5 ngày 25/11, em lái xe máy xuống dốc, phía trước có xe chữa cháy bật tín hiệu khẩn cấp và một chiến sĩ đang điều tiết giao thông. Khi còn cách em khoảng 3 m, bất ngờ chiến sĩ này lao tới kéo em ra khỏi làn đường. Ngay sau đó, một xe đầu kéo container lao tới, tông lên lề đường và đâm vào trụ đèn chiếu sáng.

Cú tông làm cột đèn đổ trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 19, khiến anh bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe container chỉ dừng lại sau khi tiếp tục lao thêm gần 100 m.

“Nhờ anh chiến sĩ kịp thời bế và kéo cháu ra khỏi vùng nguy hiểm mà cháu thoát nạn. Nếu không có anh, cháu không biết giờ mình còn có mặt trên cuộc đời này hay không”- Thu Trâm viết.

Sau sự việc, em mới biết người cứu mình là chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, đang trong đoàn công tác của Đội PCCC và CNCH Khu vực 19, Công an TP.HCM, được cử đến hỗ trợ bà con vùng lũ dọn dẹp và trao quà cứu trợ tại các xã, phường phía Đông Đắk Lắk.

“Đó là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, dũng cảm, tận tâm, luôn được Nhân dân kính trọng”- em Trâm bày tỏ.

Cũng theo thông tin từ tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) - Công an TP.HCM, thời điểm xảy ra tai nạn, cán bộ, chiến sĩ đang dọn vệ sinh và trao quà cho người dân vùng lũ.

Lúc này, xe container bất ngờ lao vào khu vực tập trung nhiều người. Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi phát hiện em Thu Trâm đang chạy xe máy đúng hướng lao của xe đã lập tức kéo em ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh một tai nạn có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/khoanh-khac-thot-tim-chien-si-canh-sat-cuu-nu-sinh-truoc-dau-xe-container-ar991615.html

Minh Minh/VTC News

cứu nữ sinh TP.HCM Nguyễn Mai Thi Thu Trâm Cứu nạn Dốc Quýt Tối 7/12

